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Зеленський про останні вбивчі дії Росії: Буде відповідь

Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 липня 2023, 18:54
Зеленський про останні вбивчі дії Росії: Буде відповідь
Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський назвав чотириденні удари Росії по інфраструктурі Одеси та вбивство українських дітей Росією абсолютним злом і пообіцяв відповідь на ці дії.

Джерело: звернення глави держави наприкінці 513-го дня війни

Пряма мова: "Ще двоє дітей сьогодні вбила Росія. Удар російської артилерії по селищу Дружба, Торецька громада Донецької області. Загинули дівчинка 2007 року народження і хлопчик 2013. Чернігівська область, селище Гончарівське – влучання ракети. Дві жінки вбиті, триває розбір завалів. Пошкоджені будинок культури, школа, житлові будинки. Мої співчуття рідним та близьким загиблих!

Сьогодні ж російські ракети і дрони знову били по Одесі, по нашим південних районах. Загалом від початку тижня лише на території Одеської області від російського терору постраждали більше 20 людей, серед них двоє дітей.

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Лише абсолютне зло може завдавати таких ударів. Буде відповідь".

Деталі: Президент також запевнив, що окрім цього буде ще більше консолідації світу для захисту і для спільних дій, іще більше енергії заради перемоги, іще більше прагнення справедливості, справедливого покарання Росії за всі злочини цієї війни.

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Теми: Зеленськийвійна
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