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Зеленський про останні вбивчі дії Росії: Буде відповідь

Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 липня 2023, 18:54
Зеленський про останні вбивчі дії Росії: Буде відповідь
Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський назвав чотириденні удари Росії по інфраструктурі Одеси та вбивство українських дітей Росією абсолютним злом і пообіцяв відповідь на ці дії.

Джерело: звернення глави держави наприкінці 513-го дня війни

Пряма мова: "Ще двоє дітей сьогодні вбила Росія. Удар російської артилерії по селищу Дружба, Торецька громада Донецької області. Загинули дівчинка 2007 року народження і хлопчик 2013. Чернігівська область, селище Гончарівське – влучання ракети. Дві жінки вбиті, триває розбір завалів. Пошкоджені будинок культури, школа, житлові будинки. Мої співчуття рідним та близьким загиблих!

Сьогодні ж російські ракети і дрони знову били по Одесі, по нашим південних районах. Загалом від початку тижня лише на території Одеської області від російського терору постраждали більше 20 людей, серед них двоє дітей.

Лише абсолютне зло може завдавати таких ударів. Буде відповідь".

Деталі: Президент також запевнив, що окрім цього буде ще більше консолідації світу для захисту і для спільних дій, іще більше енергії заради перемоги, іще більше прагнення справедливості, справедливого покарання Росії за всі злочини цієї війни.

Теми: Зеленськийвійна
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