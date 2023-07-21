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Зеленский о последних убийственных действиях России: Будет ответ

Валентина РоманенкоПятница, 21 июля 2023, 18:54
Зеленский о последних убийственных действиях России: Будет ответ
Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский назвал четырехдневные удары России по инфраструктуре Одессы и убийство украинских детей Россией абсолютным злом и пообещал ответ на эти действия.

Источник: обращение главы государства в конце 513-го дня войны

Прямая речь: "Еще двоих детей сегодня убила Россия. Удар российской артиллерии по поселку Дружба, Торецкая община Донецкой области. Погибли девочка 2007 года рождения и мальчик 2013 года. Черниговская область, поселок Гончаровское - попадание ракеты. Две женщины убиты, продолжается разбор завалов. Повреждены дом культуры, школа, жилые дома. Мои соболезнования родным и близким погибших!

Сегодня же российские ракеты и дроны снова били по Одессе, по нашим южным районам. Всего с начала недели только на территории Одесской области от российского террора пострадали более 20 человек, среди них двое детей.

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Только абсолютное зло может наносить такие удары. Будет ответ".

Детали: Президент также заверил, что кроме этого будет еще больше консолидации мира для защиты и для совместных действий, еще больше энергии ради победы, еще больше стремления справедливости, справедливого наказания России за все преступления этой войны.

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Темы: Зеленскийвойна
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