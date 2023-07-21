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Після арешту Стрєлкова біля суду затримали його посіпаку Губарєва

Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 липня 2023, 19:58
Після арешту Стрєлкова біля суду затримали його посіпаку Губарєва
скриншот

Колишнього так званого "народного губернатора" Донецької області та соратника бойовика Ігоря Стрєлкова Павла Губарєва затримали біля будівлі Міщанського районного суду Москви.

Джерело: "Медиазона

Деталі: Крім Губарєва, затримали ще одну жінку з плакатом: "Сила в правді". Перед затриманням терорист встиг сказати кілька слів на підтримку Стрєлкова.

Пряма мова: "Стрєлков від початку СВО (так росіяни називають війну проти України -ред.), коли вона пішла не за планом і наші бійці стали гинути, завжди піддавав обґрунтованій критиці дії Міністерства оборони".

Що передувало: Російський Міщанський суд заарештував до 18 вересня терориста, який останнім часом критикував владу РФ, Ігоря Стрєлкова (справжнє прізвище Гіркін) за обвинуваченням у "закликах до екстремізму".

Теми: Росія
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