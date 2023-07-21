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После ареста Стрелкова у суда задержали его пособника Губарева

Валентина РоманенкоПятница, 21 июля 2023, 19:58
После ареста Стрелкова у суда задержали его пособника Губарева
скриншот

Бывший так называемый "народный губернатор" Донецкой области и соратник боевика Игоря Стрелкова Павел Губарев задержан у здания Мещанского районного суда Москвы.

Источник: "Медиазона"

Детали: Кроме Губарева, задержали еще одну женщину с плакатом: "Сила в правде". Перед задержанием террорист успел сказать несколько слов в поддержку Стрелкова.

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Прямая речь: "Стрелков с начала СВО, когда она пошла не по плану и наши бойцы стали гибнуть, всегда подвергал критике обоснованной действия Министерства обороны".

Что предшествовало: Российский Мещанский суд арестовал до 18 сентября террориста, который в последнее время критиковал власти РФ, Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин) по обвинению в "призывах к экстремизму".

Темы: Росcия
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