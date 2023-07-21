Влада ПАР врешті погодилася виписати ордер на арешт Путіна

Уряд Південно-Африканської Республіки 21 липня визнав, що не виконав свої міжнародні зобов'язання, відмовившись одразу видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна у разі його в'їзду в країну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на південноафриканське видання News24

Деталі: Мін’юст ПАР ще у травні отримав документи про ордер Міжнародного кримінального суду і, як тепер визнав, мав одразу звернутись до прокуратури по національний ордер на арешт Путіна. Натомість він вирішив ініціювати процедуру консультацій із судом у Гаазі.

Як відомо, в цей час південноафриканські та російські посадовці публічно заявляли, що Путін може приїхати на саміт БРІКС до Південно-Африканської Республіки попри ордер МКС (а ПАР є учасницею суду і зобов’язана його виконувати).

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У зв'язку з цим опозиційна партія "Демократичний альянс" звернулась до суду, аби зобов'язати владу звернутись по ордер на арешт Путіна.

У п'ятницю суд підтвердив, що влада ПАР таки звернулась до прокуратури по ордер. Це означає, що тепер президента Росії обов'язково арештують у разі, якщо він вирішить приїхати до Південної Африки.

"Демократичний альянс", коментуючи опубліковане судом Гаутенгу повідомлення, заявив, що саме публічний тиск сприяв виконанню владою ПАР зобов’язань за Римським статутом.

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Що передувало: Стало відомо, що президент Росії "за взаємною згодою" все ж не поїде на саміт БРІКС у Південно-Африканській Республіці, де його мали б заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Минулого тижня вже з’являлася інформація, що ПАР просила Росію відправити замість Путіна Лаврова, але отримала відмову.

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