Власти ЮАР таки согласились выписать ордер на арест Путина

Правительство Южно-Африканской Республики 21 июля признало, что не выполнило свои международные обязательства, отказавшись сразу выдать ордер на арест президента России Владимира Путина в случае его въезда в страну.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на южноафриканское издание News24

Детали: Минюст ЮАР еще в мае получил документы об ордере Международного уголовного суда и, как теперь признал, должен был сразу обратиться в прокуратуру за национальным ордером на арест Путина. Вместо этого он решил инициировать процедуру консультаций с судом в Гааге.

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Как известно, в это время южноафриканские и российские чиновники публично заявляли, что Путин может приехать на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику, несмотря на ордер МУС (а ЮАР является участницей суда и обязана его выполнять).

В связи с этим оппозиционная партия "Демократический альянс" обратилась в суд, чтобы обязать власти обратиться за ордером на арест Путина.

В пятницу суд подтвердил, что власти ЮАР таки обратились в прокуратуру за ордером. Это означает, что теперь президента России обязательно арестуют в случае, если он решит приехать в Южную Африку.

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"Демократический альянс", комментируя опубликованное судом Гаутенга сообщение, заявил, что именно публичное давление способствовало выполнению властями ЮАР обязательств по Римскому статуту.

Что предшествовало: Стало известно, что президент России "по взаимному согласию" все же не поедет на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, где его должны были бы арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

На прошлой неделе уже появлялась информация, что ЮАР просила Россию отправить вместо Путина Лаврова, но получила отказ.

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