Блінкен радить Пригожину хвилюватись за свою безпеку
Держсекретар США Ентоні Блінкен радить ватажку "ПВК Вагнер" Євгену Пригожину подбати про свою безпеку, нагадуючи історію загадкових смертей опонентів режиму Кремля.
Джерело: Блінкен на Аспенському безпековому форумі в Колорадо, якого цитує CNN, пише "Європейська правда"
Пряма мова: "На місці пана Пригожина я б залишався дуже стурбованим. НАТО проводить політику відкритих дверей; Росія проводить політику відкритих вікон. І він повинен бути дуже зосереджений на цьому".
Деталі: За словами Блінкена, важко сказати, наскільки президент Росії Путін був ослаблений короткочасним заколотом Пригожина минулого місяця. Держсекретар США, однак, повторив, що в режимі Путіна є "тріщини".
Нагадаємо: Нині в Білорусі перебувають найманці угруповання "Вагнер", які, за твердженням Мінська, навчають війська білоруської територіальної оборони.
Вони були заслані до Білорусі після того, як Пригожин припинив своє збройне повстання у червні місяці.
Розвідка Британії стверджує, що після періоду розгубленості через заколот Пригожина в Росії почала формуватися домовленість щодо майбутнього групи "Вагнер".