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Блінкен радить Пригожину хвилюватись за свою безпеку

"Європейська правда", Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 липня 2023, 21:08
Блінкен радить Пригожину хвилюватись за свою безпеку

Держсекретар США Ентоні Блінкен радить ватажку "ПВК Вагнер" Євгену Пригожину подбати про свою безпеку, нагадуючи історію загадкових смертей опонентів режиму Кремля.

Джерело: Блінкен на Аспенському безпековому форумі в Колорадо, якого цитує CNN, пише "Європейська правда"

Пряма мова: "На місці пана Пригожина я б залишався дуже стурбованим. НАТО проводить політику відкритих дверей; Росія проводить політику відкритих вікон. І він повинен бути дуже зосереджений на цьому".

Деталі: За словами Блінкена, важко сказати, наскільки президент Росії Путін був ослаблений короткочасним заколотом Пригожина минулого місяця. Держсекретар США, однак, повторив, що в режимі Путіна є "тріщини".

Нагадаємо: Нині в Білорусі перебувають найманці угруповання "Вагнер", які, за твердженням Мінська, навчають війська білоруської територіальної оборони.

Вони були заслані до Білорусі після того, як Пригожин припинив своє збройне повстання у червні місяці. 

Розвідка Британії стверджує, що після періоду розгубленості через заколот Пригожина в Росії почала формуватися домовленість щодо майбутнього групи "Вагнер".

Теми: ПригожинСШАРосія
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