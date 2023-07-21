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Блинкен советует Пригожину волноваться за свою безопасность

"Европейская правда", Валентина РоманенкоПятница, 21 июля 2023, 21:08
Блинкен советует Пригожину волноваться за свою безопасность

Госсекретарь США Энтони Блинкен советует главарю "ЧВК Вагнер" Евгению Пригожину позаботиться о своей безопасности, напоминая историю загадочных смертей оппонентов режима Кремля.

Источник: Блинкен на Аспенском форуме по безопасности в Колорадо, которого цитирует CNN, пишет "Европейская правда"

Прямая речь: "На месте господина Пригожина я бы оставался очень обеспокоенным. НАТО проводит политику открытых дверей; Россия проводит политику открытых окон. И он должен быть очень сосредоточен на этом".

Детали: По словам Блинкена, трудно сказать, насколько президент России Путин был ослаблен кратковременным мятежом Пригожина в прошлом месяце. Госсекретарь США, однако, повторил, что в режиме Путина есть "трещины".

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Напомним: Сейчас в Беларуси находятся наемники группировки "Вагнер", которые, по утверждению Минска, обучают войска белорусской территориальной обороны.

Они были засланы в Беларусь после того, как Пригожин прекратил свое вооруженное восстание в июне месяце.

Разведка Британии утверждает, что после периода растерянности из-за мятежа Пригожина в России начала формироваться договоренность относительно будущего группы "Вагнер".

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Темы: ПригожинСШАРосcия
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