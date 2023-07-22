Через погрози Росії відновити поставки зерна з України буде "дуже і дуже важко" – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що поставки зерна з України відновити буде "дуже і дуже важко" через те, що Росія погрожує знищувати цивільні кораблі у Чорному морі.

Джерело: Блінкен на Безпековому Форумі в Аспені, цитує Голос Америки

Пряма мова: "Ми працюємо з союзниками, працюємо з іншими партнерами, з Україною, щоб розглянути інші варіанти.

Але я повинен вам сказати, що я не думаю, що можна надолужити втрачені обсяги, які припинились з цією ініціативою, через інші шляхи.

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Тому ми докладемо всіх зусиль. Але це сильно заважає транспортуванню".

Деталі: Блінкен додав, що разом з партнерами і союзниками США шукаєють альтернативи морському шляху, бо відновити комерційні морські перевезення буде "дуже і дуже важко".

Тому що для перевізників та страховиків, було б дуже важко працювати в такому середовищі, "враховуючи загрози і більше ніж загрози, – дії, які Росія вжила протягом останніх кількох днів".

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Він наголосив, що Росія навіть не натякає, а прямо погрожує тим, що вона нападатиме на кораблі, які заходитимуть в українські порти, щоб вивезти на світові ринки продукти харчування.

"Через чотири дні, відколи вони вийшли з цієї домовленості, що вони зробили? Росія щодня бомбардувала Одеський порт. Вони заклали більше мін та погрожували судноплавству.

Насправді лише вчора вони провели навчання, яке навмисно оприлюднили, де вони симулювали атаку на корабель.

Що це говорить вам про їхні наміри? Що це говорить вам про відсутність будь-якої елементарної пристойності, коли справа доходить до доставки їжі туди, куди потрібно?" – риторично запитав американський держсекретар.

Відповідаючи на запитання ведучої про "операцію під чужим прапором", про яку раніше на Безпековому Форму в Аспені попередив голова ЦРУ Вільям Бернс, Блінкен сказав: "Ми висловили справжнє занепокоєння з цього приводу.

Мені здається, ви чули, як Білл Бернс про це казав, також Джон Кірбі сказав з трибуни Білого дому. Знову ж таки, це те, що є невід’ємною частиною російського сценарію".

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