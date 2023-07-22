Из-за угроз России возобновить поставки зерна из Украины будет "очень и очень трудно" – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что поставки зерна из Украины возобновить будет "очень и очень трудно" из-за того, что Россия угрожает уничтожать гражданские корабли в Черном море.

Источник: Блинкен на Форуме по безопасности в Аспене, цитирует Голос Америки

Прямая речь: "Мы работаем с союзниками, работаем с другими партнерами, с Украиной, чтобы рассмотреть другие варианты.

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Но я должен вам сказать, что я не думаю, что можно наверстать утраченные объемы, которые прекратились с этой инициативой, через другие пути.

Поэтому мы приложим все усилия. Но это сильно мешает транспортировке".

Детали: Блинкен добавил, что вместе с партнерами и перевозчиками США ищут альтернативы морскому пути, потому что восстановить коммерческие морские перевозки будет "очень и очень трудно".

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Потому что для перевозчиков и страховщиков, было бы очень трудно работать в такой среде, "учитывая угрозы и больше чем угрозы, - действия, которые Россия приняла в течение последних нескольких дней".

Он отметил, что Россия даже не намекает, а прямо угрожает тем, что она будет нападать на корабли, которые будут заходить в украинские порты, чтобы вывезти на мировые рынки продукты питания.

"Через четыре дня, с тех пор как они вышли из этой договоренности, что они сделали? Россия ежедневно бомбила Одесский порт. Они заложили больше мин и угрожали судоходству.

На самом деле только вчера они провели учения, которые намеренно обнародовали, где они симулировали атаку на корабль.

Что это говорит вам об их намерениях? Что это говорит вам об отсутствии какого-либо элементарного приличия, когда дело доходит до доставки еды туда, куда нужно?" – риторически спросил американский госсекретарь.

Отвечая на вопрос ведущей об "операции под чужим флагом", о которой ранее на Форму Безопасности в Аспене предупредил глава ЦРУ Уильям Бернс, Блинкен сказал: "Мы выразили настоящее беспокойство по этому поводу.

Мне кажется, вы слышали, как Билл Бернс об этом говорил, также Джон Кирби сказал с трибуны Белого дома. Опять же, это то, что является неотъемлемой частью российского сценария".

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