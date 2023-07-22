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Україна вписує нову сторінку в історію Європи – голова Єврокомісії

"Українська правда"Субота, 22 липня 2023, 04:36
Україна вписує нову сторінку в історію Європи – голова Єврокомісії
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна вписує нову сторінку в цю історію Європи.

Джерело: Урсула фон дер Ляєн у Нью-Йорку під час церемонії вручення Всесвітньої премії миру та свободи, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Історія нашого Європейського Союзу є історією демократій, молодих та зрілих, які стають сильнішими разом.

Це історія Німеччини й Італії, які відродилися після війни. Це історія Іспанії, Португалії та Греції на шляху від диктатури до демократії.

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Це історія демократичного ренесансу після падіння "залізної завіси".

І наступна сторінка цієї історії пишеться сьогодні – в Україні, в Молдові та у Грузії, а також на Західних Балканах".

"Росія не лише скоїла невимовні злочини, стираючи міста, вилучаючи дітей з родин, вчиняючи холоднокровні вбивства мирного населення. Ця війна також йде проти всіх основ, на яких будуються Об’єднані Нації.

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Вона вражає саму ідею світового порядку, заснованого на міжнародному праві, де всі суверенні країни мають рівні права, і всі країни мають утримуватися від використання сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави.

Це – слова, що містяться в Хартії ООН. Саме тому Європа стоятиме поряд з Україною так довго, скільки це буде необхідним".

Деталі: Фон дер Ляєн ще раз підкреслила, що Україна воює не лише за власну свободу, а за свободу кожної країни, і саме така свобода є основоположним принципом Хартії ООН.

"Народ України хоче миру більше за будь-кого у світі. Але тривалий мир може бути побудований лише на основі міжнародного права. Має бути незалежна Україна, в межах її міжнародно визнаних кордонів, де буде забезпечена відповідальність за воєнні злочини, де будуть надані гарантії безпеки, щоб українці були вільними від страху.

Саме це покладено в основу мирної формули Президента Зеленського. Кожен з десяти її пунктів базується на Хартії ООН та на резолюціях ООН. Хартія має бути початковим пунктом для будь-яких переговорів про справедливий та тривалий мир", – зазначила глава Європейської комісії.

Вона зауважила, що є ще одна причина, за якої війна України проти російської агресії демонструє глибокий взаємозв’язок між миром та верховенством права.

"Українці зробили чіткий вибір на користь верховенства права й демократії. Вони хочуть приєднатися до Європейського Союзу.

Це означає глибокі та структурні реформи – від незалежності судів до боротьби з корупцією, від дотримання прав меншин до свободи преси. Вражає, як швидко та віддано Україна імплементує ці реформи, попри війну", – додала фон дер Ляєн.

Теми: ЄСУкраїнаЄврокомісія
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