Украина вписывает новую страницу в историю Европы – глава Еврокомиссии

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина вписывает новую страницу в эту историю Европы.

Источник: Урсула фон дер Ляйен в Нью-Йорке во время церемонии вручения Всемирной премии мира и свободы, цитирует Укринформ

Прямая речь: "История нашего Европейского Союза является историей демократий, молодых и зрелых, которые становятся сильнее вместе.

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Это история Германии и Италии, которые возродились после войны. Это история Испании, Португалии и Греции на пути от диктатуры к демократии.

Это история демократического ренессанса после падения "железного занавеса".

И следующая страница этой истории пишется сегодня – в Украине, в Молдове и в Грузии, а также на Западных Балканах".

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"Россия не только совершила неописуемые преступления, стирая города, изымая детей из семей, совершая хладнокровные убийства мирного населения. Эта война также идет против всех основ, на которых строятся Объединенные Нации.

Она поражает саму идею мирового порядка, основанного на международном праве, где все суверенные страны имеют равные права, и все страны должны воздерживаться от использования силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства.

Это - слова, содержащиеся в Хартии ООН. Именно поэтому Европа будет стоять рядом с Украиной так долго, сколько это будет необходимо".

Детали: Фон дер Ляйен еще раз подчеркнула, что Украина воюет не только за собственную свободу, а за свободу каждой страны, и именно такая свобода является основополагающим принципом Хартии ООН.

"Народ Украины хочет мира больше, чем кто-либо в мире. Но длительный мир может быть построен только на основе международного права. Должна быть независимая Украина, в пределах ее международно признанных границ, где будет обеспечена ответственность за военные преступления, где будут предоставлены гарантии безопасности, чтобы украинцы были свободными от страха.

Именно это положено в основу мирной формулы Президента Зеленского. Каждый из десяти ее пунктов базируется на Хартии ООН и на резолюциях ООН. Хартия должна быть начальным пунктом для любых переговоров о справедливом и длительном мире", – отметила глава Европейской комиссии.

Она отметила, что есть еще одна причина, по которой война Украины против российской агрессии демонстрирует глубокую взаимосвязь между миром и верховенством права.

"Украинцы сделали четкий выбор в пользу верховенства права и демократии. Они хотят присоединиться к Европейскому Союзу.

Это означает глубокие и структурные реформы - от независимости судов до борьбы с коррупцией, от соблюдения прав меньшинств до свободы прессы. Поражает, как быстро и преданно Украина имплементирует эти реформы, несмотря на войну", – добавила фон дер Ляйен.