Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина вписывает новую страницу в историю Европы – глава Еврокомиссии

"Украинская правда"Суббота, 22 июля 2023, 04:36
Украина вписывает новую страницу в историю Европы – глава Еврокомиссии
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина вписывает новую страницу в эту историю Европы.

Источник: Урсула фон дер Ляйен в Нью-Йорке во время церемонии вручения Всемирной премии мира и свободы, цитирует Укринформ

Прямая речь: "История нашего Европейского Союза является историей демократий, молодых и зрелых, которые становятся сильнее вместе.

Реклама:

Это история Германии и Италии, которые возродились после войны. Это история Испании, Португалии и Греции на пути от диктатуры к демократии.

Это история демократического ренессанса после падения "железного занавеса".

И следующая страница этой истории пишется сегодня – в Украине, в Молдове и в Грузии, а также на Западных Балканах".

ВИДЕО ДНЯ

"Россия не только совершила неописуемые преступления, стирая города, изымая детей из семей, совершая хладнокровные убийства мирного населения. Эта война также идет против всех основ, на которых строятся Объединенные Нации.

Она поражает саму идею мирового порядка, основанного на международном праве, где все суверенные страны имеют равные права, и все страны должны воздерживаться от использования силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства.

Это - слова, содержащиеся в Хартии ООН. Именно поэтому Европа будет стоять рядом с Украиной так долго, сколько это будет необходимо".

Детали: Фон дер Ляйен еще раз подчеркнула, что Украина воюет не только за собственную свободу, а за свободу каждой страны, и именно такая свобода является основополагающим принципом Хартии ООН.

"Народ Украины хочет мира больше, чем кто-либо в мире. Но длительный мир может быть построен только на основе международного права. Должна быть независимая Украина, в пределах ее международно признанных границ, где будет обеспечена ответственность за военные преступления, где будут предоставлены гарантии безопасности, чтобы украинцы были свободными от страха.

Именно это положено в основу мирной формулы Президента Зеленского. Каждый из десяти ее пунктов базируется на Хартии ООН и на резолюциях ООН. Хартия должна быть начальным пунктом для любых переговоров о справедливом и длительном мире", – отметила глава Европейской комиссии.

Она отметила, что есть еще одна причина, по которой война Украины против российской агрессии демонстрирует глубокую взаимосвязь между миром и верховенством права.

"Украинцы сделали четкий выбор в пользу верховенства права и демократии. Они хотят присоединиться к Европейскому Союзу.

Это означает глубокие и структурные реформы - от независимости судов до борьбы с коррупцией, от соблюдения прав меньшинств до свободы прессы. Поражает, как быстро и преданно Украина имплементирует эти реформы, несмотря на войну", – добавила фон дер Ляйен.

Темы: ЕСУкраинаЕврокомиссия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ЕС
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Амбициозная цель: председатель Евросовета призовет ЕС принять новых членов до 2030 года
В ЕС вступили в силу новые правила регулирования ІТ-платформ
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: