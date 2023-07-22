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Путін вважає, що зможе пережити Україну – Блінкен

Роман ПетренкоСубота, 22 липня 2023, 09:40
Путін вважає, що зможе пережити Україну – Блінкен
путін, фото кремля

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що необхідно переконати президента РФ Володимира Путіна в тому, що його режим не зможе пережити Україну та всіх, хто її підтримує, і це змінить позиції Росії щодо миру.

Джерело: Блінкен під час Безпекового форуму Aspen, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Блінкена: "Фундаментальна проблема полягає в тому, що президент Путін вірить, продовжує вірити, що він може пережити Україну, може пережити всіх, хто підтримує Україну.

Вкрай важливо, щоб ми переконали його у зворотньому...

Україна нікуди не дінеться і матиме засоби для захисту".

Деталі: У цьому контексті він наголосив, що йдеться передусім про підтримку з боку багатьох країн, й зокрема країн G7.

Так, у Вільнюсі була підтверджена готовність міжнародної спільноти взяти на себе довгострокові зобов’язання щодо безпеки України, а також допомогти їй розвинути обороноздатність, щоби Росія не повернулася в майбутньому до планів нової агресії.

Держсекретар США також не бачить "змін в голові Путіна, що РФ змінить свою позицію" щодо війни.

Теми: Путінвійна
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