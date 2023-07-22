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Путин считает, что сможет пережить Украину - Блинкен

Роман ПетренкоСуббота, 22 июля 2023, 09:40
Путин считает, что сможет пережить Украину - Блинкен
путин, фото кремля

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что необходимо убедить президента РФ Владимира Путина в том, что его режим не сможет пережить Украину и всех, кто ее поддерживает, и это изменит позиции России относительно мира.

Источник: Блинкен во время форума по безопасности Aspen, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Блинкена: "Фундаментальная проблема заключается в том, что президент Путин верит, продолжает верить, что он может пережить Украину, может пережить всех, кто поддерживает Украину.

Крайне важно, чтобы мы убедили его в обратном...

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Украина никуда не денется и будет иметь средства для защиты".

Детали: В этом контексте он отметил, что речь идет прежде всего о поддержке со стороны многих стран, и в частности стран G7.

Так, в Вильнюсе была подтверждена готовность международного сообщества взять на себя долгосрочные обязательства по безопасности Украины, а также помочь ей развить обороноспособность, чтобы Россия не вернулась в будущем к планам новой агрессии.

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Госсекретарь США также не видит "изменений в голове Путина, что РФ изменит свою позицию" относительно войны.

Темы: Путинвойна
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