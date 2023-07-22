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Арешт Гіркіна може розлютити частину військових та пропагандистів РФ – розвідка Британії

Роман Петренко, "Європейська правда"Субота, 22 липня 2023, 10:06
Арешт Гіркіна може розлютити частину військових та пропагандистів РФ – розвідка Британії
ІГОР ГІРКІН (СТРЄЛКОВ), GETTY IMAGES

Британська розвідка припускає, що затримання у Росії Ігоря Гіркіна ("Стрєлкова") напевно розлютить його прихильників серед "воєнкорів" та військових, оскільки для багатьох він має імідж патріота, який не боявся критикувати Путіна.

Джерело: огляд Міністерства оборони Британії від 22 липня, "Європейська правда"

Деталі: Розвідка нагадує, що Гіркін – один з провідних російських блогерів, відомий роллю у гібридній війні Росії на Донбасі з 2014 року та давньою критикою дій російського Міністерства оборони, а останнім часом "Стрєлков" не боявся напряму критикувати президента РФ Володимира Путіна. 

Аналітики допускають, що затримання Гіркіна розлютить його прихильників у спільноті російських "воєнкорів", як і частину військових – серед яких він переважно має імідж проникливого військового аналітика і патріота.

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Дослівно: "Хоча Гіркін не соратник ПВК "Вагнер", він, скоріш за все, був готовий перейти нові межі у своїй публічній критиці лише на тлі невдалого заколоту лідера групи Вагнера Євгєнія Пригожина у червні 2023 року.

Табу на неприховану критику режиму Путіна вочевидь сильно ослабло". 

Нагадаємо: 21 липня з’явилися чутки про арешт у Росії Ігоря Гіркіна "Стрєлкова", які далі підтвердилися. Суд заарештував Гіркіна до 18 вересня за обвинуваченням у "закликах до екстремізму". 

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Також під будівлею суду взяли під варту колишнього так званого "народного губернатора" Донецької області та соратника бойовика Ігоря Стрєлкова Павла Губарєва.

Теми: ГіркінПутінпропагандаРосія
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