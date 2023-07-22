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Арест Гиркина может разозлить часть военных и пропагандистов РФ - разведка Британии

Роман Петренко, "Европейская правда"Суббота, 22 июля 2023, 10:06
Арест Гиркина может разозлить часть военных и пропагандистов РФ - разведка Британии
ИГОРЬ ГИРКИН (СТРЕЛКОВ), GETTY IMAGES

Британская разведка предполагает, что задержание в России Игоря Гиркина ("Стрелкова") наверняка разозлит его сторонников среди "военкоров" и военных, поскольку для многих он имеет имидж патриота, который не боялся критиковать Путина.

Источник: обзор Министерства обороны Великобритании от 22 июля, "Европейская правда"

Детали: Разведка напоминает, что Гиркин - один из ведущих российских блогеров, известный ролью в гибридной войне России на Донбассе с 2014 года и давней критикой действий российского Министерства обороны, а в последнее время "Стрелков" не боялся напрямую критиковать президента РФ Владимира Путина. 

Аналитики допускают, что задержание Гиркина разозлит его сторонников в сообществе российских "военкоров", как и часть военных - среди которых он преимущественно имеет имидж проницательного военного аналитика и патриота.

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Дословно: "Хотя Гиркин не соратник ЧВК "Вагнер", он, скорее всего, был готов перейти новые границы в своей публичной критике только на фоне неудачного мятежа лидера группы Вагнера Евгения Пригожина в июне 2023 года.

Табу на нескрываемую критику режима Путина явно сильно ослабло". 

Напомним: 21 июля появились слухи об аресте в России Игоря Гиркина "Стрелкова", которые далее подтвердились. Суд арестовал Гиркина до 18 сентября по обвинению в "призывах к экстремизму". 

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Также под зданием суда взяли под стражу бывшего так называемого "народного губернатора" Донецкой области и соратника боевика Игоря Стрелкова Павла Губарева.

Темы: ГиркинПутинпропагандаРосcия
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