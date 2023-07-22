У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
Субота, 22 липня 2023, 14:39
Збройні сили підтвердили, що вони 22 липня вранці знищили нафтобазу та склади боєприпасів.
Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ
Дослівно: "Сили оборони знищили нафтобазу та склади армії РФ у тимчасово окупованому Октябрьському Красногвардійського району Криму.
Слава Збройним силам!".
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Деталі: Вони не надають ніяких подробиць.
Також Стратком не повідомляє, яким чином атакували ці об’єкти.
Передісторія: Вранці 22 липня російська окупаційна "влада" Криму повідомила про атаку БПЛА в Красногвардійському районі, людей евакуйовували.
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