В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму

Вооруженные силы подтвердили, что они 22 июля утром уничтожили нефтебазу и склады боеприпасов.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ

Дословно: "Силы обороны уничтожили нефтебазу и склады армии РФ во временно оккупированном Октябрьском Красногвардейского района Крыма.

Слава Вооруженным силам!".

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Детали: Они не предоставляют никаких подробностей.

Также Стратком не сообщает, каким образом атаковали эти объекты.

Предыстория: Утром 22 июля российские оккупационные "власти" Крыма сообщили об атаке БПЛА в Красногвардейском районе, людей эвакуировали.