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В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму

Роман ПетренкоСуббота, 22 июля 2023, 14:39
В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму
скриншот

Вооруженные силы подтвердили, что они 22 июля утром уничтожили нефтебазу и склады боеприпасов.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ

Дословно: "Силы обороны уничтожили нефтебазу и склады армии РФ во временно оккупированном Октябрьском Красногвардейского района Крыма.

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Детали: Они не предоставляют никаких подробностей.

Также Стратком не сообщает, каким образом атаковали эти объекты.

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Предыстория: Утром 22 июля российские оккупационные "власти" Крыма сообщили об атаке БПЛА в Красногвардейском районе, людей эвакуировали.

Темы: Крымвзрывоккупациявойна
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