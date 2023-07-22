Оператор Deutsche Welle ранен российскими кассетными боеприпасами – компания

Оператор немецкой государственной медиакомпании Deutsche Welle Евгений Шилко получил ранения в городе Дружковка Донецкой области, когда съемочная группа попала под обстрел.

Источник: DW Украина

Дословно: "Оператор медиакомпании Deutsche Welle Евгений Шилко получил ранение российскими кассетными боеприпасами в городе Дружковка Донецкой области, что находится в 23 км от линии фронта.

Оператора доставили в больницу, сейчас его состояние стабильное.

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Съемочная группа DW попала под российский обстрел после обеда во время съемок тренировок украинских военных на полигоне. Во время атаки погиб один украинский военный, еще несколько серьезно пострадали".

Что предшествовало: Ранее в субботу стало известно, что в Украине на фронте был убит "корреспондент" кремлевского пропагандистского издания РИА Новости Ростислав Журавлев, который ранее участвовал в захвате Донетчины.

По данным пропагандистов, Журавлев погиб от кассетного боеприпаса.