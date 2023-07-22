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Оператор Deutsche Welle ранен российскими кассетными боеприпасами – компания

Катерина ТищенкоСуббота, 22 июля 2023, 17:41
Оператор Deutsche Welle ранен российскими кассетными боеприпасами – компания
DW, фото Getty Images

Оператор немецкой государственной медиакомпании Deutsche Welle Евгений Шилко получил ранения в городе Дружковка Донецкой области, когда съемочная группа попала под обстрел.

Источник: DW Украина

Дословно: "Оператор медиакомпании Deutsche Welle Евгений Шилко получил ранение российскими кассетными боеприпасами в городе Дружковка Донецкой области, что находится в 23 км от линии фронта.

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Оператора доставили в больницу, сейчас его состояние стабильное.

Съемочная группа DW попала под российский обстрел после обеда во время съемок тренировок украинских военных на полигоне. Во время атаки погиб один украинский военный, еще несколько серьезно пострадали".

Что предшествовало: Ранее в субботу стало известно, что в Украине на фронте был убит "корреспондент" кремлевского пропагандистского издания РИА Новости Ростислав Журавлев, который ранее участвовал в захвате Донетчины.

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По данным пропагандистов, Журавлев погиб от кассетного боеприпаса.

Темы: СМИГерманиявойнамедиа
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