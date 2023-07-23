Через ракетну небезпеку в низці областей вдруге за ніч оголошували повітряну тривогу
Близько 4 години ранку в низці областей оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили
Деталі: О 03:40 повітряну тривогу оголосили в Запорізькі області.
За кілька хвилин вона поширилася на Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Донецьку, Миколаївську, Херсонську області.
Повітряні сили повідомили про виліт стратегічної авіації Ту-22м3 з російського аеродрому Моздок (Північний Кавказ).
Крім того повітряники додали: "Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога!
Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3!"
Оновлено: О 04:24 Повітряні сили повідомили, що зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет Х-22 з Чорного моря в напрямку південних областей.
О 04:38 повітряну тривогу оголосили в Полтавській, Сумській, Чернігівській, Харківській областях.
У цих областях повітряна тривога пов’язана з активністю Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області РФ.
Після 04:40 повітряну тривогу скасували в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській областях.
Після 5 години ранку відбої тривог оголосили в Чернігівській, Сумській, Полтавській областях.
О 05:33 Повітряні сили повідомили про відбій ракетної загрози. В областях скасували тривоги.
Що передувало: Цієї ночі вже оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку. Ворог завдав удару по Одесі.