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Через ракетну небезпеку в низці областей вдруге за ніч оголошували повітряну тривогу

Ольга Глущенко Неділя, 23 липня 2023, 05:34
Через ракетну небезпеку в низці областей вдруге за ніч оголошували повітряну тривогу
фото: Радіо Свобода

Близько 4 години ранку в низці областей оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: О 03:40 повітряну тривогу оголосили в Запорізькі області.

За кілька хвилин вона поширилася на Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Донецьку, Миколаївську, Херсонську області.

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Повітряні сили повідомили про виліт стратегічної авіації Ту-22м3 з російського аеродрому Моздок (Північний Кавказ).

Крім того повітряники додали: "Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога!

Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3!"

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 04:24 Повітряні сили повідомили, що зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет Х-22 з Чорного моря в напрямку південних областей.

О 04:38 повітряну тривогу оголосили в Полтавській, Сумській, Чернігівській, Харківській  областях.

У цих областях повітряна тривога пов’язана з активністю Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області РФ.

Після 04:40 повітряну тривогу скасували в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській областях.

Після 5 години ранку відбої тривог оголосили в Чернігівській, Сумській, Полтавській областях.

О 05:33 Повітряні сили повідомили про відбій ракетної загрози. В областях скасували тривоги.

Що передувало: Цієї ночі вже оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку. Ворог завдав удару по Одесі.

Теми: повітряна тривога
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