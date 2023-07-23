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Из-за ракетной опасности в ряде областей второй раз за ночь объявляли воздушную тревогу

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 05:34
Из-за ракетной опасности в ряде областей второй раз за ночь объявляли воздушную тревогу
фото: Радио Свобода

Около 4 часов утра в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: В 03:40 воздушную тревогу объявили в Запорожской области.

За несколько минут она распространилась на Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую области.

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Воздушные силы сообщили о вылете стратегической авиации Ту-22м3 с российского аэродрома Моздок (Северный Кавказ).

Кроме того воздушники добавили: "Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!

Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3!"

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Обновлено: В 04:24 Воздушные силы сообщили, что зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет Х-22 из Черного моря в направлении южных областей.

В 04:38 воздушную тревогу объявили в Полтавской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях.

В этих областях воздушная тревога связана с активностью Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области РФ.

После 04:40 воздушную тревогу отменили в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях.

После 5 часов утра отбои тревог были объявлены в Черниговской, Сумской, Полтавской областях.

В 05:33 Воздушные силы сообщили об отбое ракетной угрозы. В областях отменили тревоги.

Что предшествовало: Этой ночью уже объявлялась воздушная тревога из-за ракетной опасности. Враг нанес удар по Одессе.

Темы: воздушная тревога
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