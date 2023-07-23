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Разрушенные дома, памятники архитектуры, храм: в ОВА показали последствия атаки на Одессу

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 06:35
Разрушенные дома, памятники архитектуры, храм: в ОВА показали последствия атаки на Одессу
фото из телеграмм Кипера

В результате вражеского ракетного удара в Одессе разрушены 6 домов, два памятника архитектуры, храм.

Источник: глава военной администрации Одесской области Олег Кипер

Прямая речь: "Очередная ракетная атака россиян на мирную Одессу.

19 раненых людей, один погибший".

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Детали: Глава ОВА сообщил, что разрушены 6 жилых, в том числе многоквартирных домов.

Кроме того, повреждены два памятника архитектуры, храм. Изуродованы десятки автомобилей. Во многих зданиях выбиты окна, повреждены крыши и фасады.

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Темы: Одессаракетный удар
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