Разрушенные дома, памятники архитектуры, храм: в ОВА показали последствия атаки на Одессу
Воскресенье, 23 июля 2023, 06:35
В результате вражеского ракетного удара в Одессе разрушены 6 домов, два памятника архитектуры, храм.
Источник: глава военной администрации Одесской области Олег Кипер
Прямая речь: "Очередная ракетная атака россиян на мирную Одессу.
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19 раненых людей, один погибший".
Детали: Глава ОВА сообщил, что разрушены 6 жилых, в том числе многоквартирных домов.
Кроме того, повреждены два памятника архитектуры, храм. Изуродованы десятки автомобилей. Во многих зданиях выбиты окна, повреждены крыши и фасады.
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