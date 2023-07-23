Россияне запустили 19 ракет: Воздушные силы об обстреле Одесской области

Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне ночью обстреляли Одесскую область из 19 ракет разных типов, среди которых пять "Ониксов". Силы ПВО сбили 9 ракет.

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным ВС, в целом противник применил 19 ракет различных типов:

5 крылатых "Оникс" с берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

3 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 - пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);

4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" - предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);

2 баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым).

Силами ПВО уничтожены 9 воздушных целей: 4 "Калибры" и 5 ракет "Искандер-К".

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Справка: Украинская ПВО не может сбивать ракеты Х-22 и "Оникс". Поставляемых международными партнерами соврменных систем, недостаточно для того, чтобы "закрыть небо" над Украиной.

Сложность обнаружения и уничтожения российских крылатых ракет "Оникс" связано с тем, что они летят на скорости более 3 тыс. км в час, а во время захода на цель ракета может лететь фактически 10 - 15 метров над водой.

Воздушные силы также отмечали, что Украина не может выставить ПВО вдоль всей границы, поэтому ей нужны современные многоцелевые истребители F-16.