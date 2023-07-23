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Россияне запустили 19 ракет: Воздушные силы об обстреле Одесской области

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 июля 2023, 09:26
Россияне запустили 19 ракет: Воздушные силы об обстреле Одесской области
иллюстративное фото воздушных сил

Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне ночью обстреляли Одесскую область из 19 ракет разных типов, среди которых пять "Ониксов". Силы ПВО сбили 9 ракет.

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным ВС, в целом противник применил 19 ракет различных типов:

  • 5 крылатых "Оникс" с берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
  • 3 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 - пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);
  • 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" - предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);
  • 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);
  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым).

Силами ПВО уничтожены 9 воздушных целей: 4 "Калибры" и 5 ракет "Искандер-К".

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Справка: Украинская ПВО не может сбивать ракеты Х-22 и "Оникс". Поставляемых международными партнерами соврменных систем, недостаточно для того, чтобы "закрыть небо" над Украиной.

Сложность обнаружения и уничтожения российских крылатых ракет "Оникс" связано с тем, что они летят на скорости более 3 тыс. км в час, а во время захода на цель ракета может лететь фактически 10 - 15 метров над водой.

Воздушные силы также отмечали, что Украина не может выставить ПВО вдоль всей границы, поэтому ей нужны современные многоцелевые истребители F-16.

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Темы: ПВООдесская областьВоздушные силы ВСУ
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