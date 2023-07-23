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Міноборони РФ заявило, нібито в Одесі готували "теракти проти Росії"

Роман ПетренкоНеділя, 23 липня 2023, 11:28
Міноборони РФ заявило, нібито в Одесі готували теракти проти Росії
міністр оборони рф сергій шойгу, фото getty

Міноборони РФ повідомило, що вночі завдали удару "високоточною" зброєю нібито по об'єктах, "де готувалися терористичні акти проти РФ із застосуванням безекіпажних катерів".

Джерело: Міноборони РФ, яке цитує РИА Новости

Деталі: За словами Міноборони РФ, в Одесі та області "готувалися терористичні акти проти РФ із застосуванням безекіпажних катерів, а також місцям їх виготовлення в районі Одеси".

Крім того, росіяни традиційно додали, що на об'єктах "перебували іноземні найманці".

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Нагадаємо: Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вночі обстріляли Одеську область з 19 ракет різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.

Внаслідок нічного ворожого ракетного удару в Одесі зруйновано 6 будинків, дві пам’ятки архітектури, храм.

Теми: Одеська областьвійнаобстрілРосія
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