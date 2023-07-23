Міноборони РФ заявило, нібито в Одесі готували "теракти проти Росії"

Міноборони РФ повідомило, що вночі завдали удару "високоточною" зброєю нібито по об'єктах, "де готувалися терористичні акти проти РФ із застосуванням безекіпажних катерів".

Джерело: Міноборони РФ, яке цитує РИА Новости

Деталі: За словами Міноборони РФ, в Одесі та області "готувалися терористичні акти проти РФ із застосуванням безекіпажних катерів, а також місцям їх виготовлення в районі Одеси".

Крім того, росіяни традиційно додали, що на об'єктах "перебували іноземні найманці".

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Нагадаємо: Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вночі обстріляли Одеську область з 19 ракет різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.

Внаслідок нічного ворожого ракетного удару в Одесі зруйновано 6 будинків, дві пам’ятки архітектури, храм.