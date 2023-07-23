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Минобороны РФ заявило, якобы в Одессе готовили "теракты против России"

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 июля 2023, 11:28
Минобороны РФ заявило, якобы в Одессе готовили теракты против России
министр обороны рф сергей шойгу, фото getty

Минобороны РФ сообщило, что ночью нанесли удар "высокоточным" оружием якобы по объектам, "где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров".

Источник: Минобороны РФ, которое цитирует РИА Новости

Детали: По словам Минобороны РФ, в Одесе и области "готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы".

Кроме того, россияне традиционно добавили, что на объектах "находились иностранные наемники".

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Напомним: Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне ночью обстреляли Одесскую область из 19 ракет разных типов, среди которых пять "Ониксов". Силы ПВО сбили 9 ракет.

В результате ночного вражеского ракетного удара в Одессе разрушено 6 домов, два памятника архитектуры, храм.

Темы: Одесская областьвойнаобстрелРосcия
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