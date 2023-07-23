Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны РФ заявило, якобы в Одессе готовили "теракты против России"

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 июля 2023, 11:28
Минобороны РФ заявило, якобы в Одессе готовили теракты против России
министр обороны рф сергей шойгу, фото getty

Минобороны РФ сообщило, что ночью нанесли удар "высокоточным" оружием якобы по объектам, "где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров".

Источник: Минобороны РФ, которое цитирует РИА Новости

Детали: По словам Минобороны РФ, в Одесе и области "готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы".

Реклама:

Кроме того, россияне традиционно добавили, что на объектах "находились иностранные наемники".

Напомним: Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне ночью обстреляли Одесскую область из 19 ракет разных типов, среди которых пять "Ониксов". Силы ПВО сбили 9 ракет.

В результате ночного вражеского ракетного удара в Одессе разрушено 6 домов, два памятника архитектуры, храм.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Одесская областьвойнаобстрелРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Одесская область
Заступника одеського воєнкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Воздушные силы ночью уничтожили все четыре ракеты, которыми атаковали Одесскую область
В Одесской области прогремели взрывы: работала ПВО
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: