Минобороны РФ заявило, якобы в Одессе готовили "теракты против России"

Минобороны РФ сообщило, что ночью нанесли удар "высокоточным" оружием якобы по объектам, "где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров".

Источник: Минобороны РФ, которое цитирует РИА Новости

Детали: По словам Минобороны РФ, в Одесе и области "готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы".

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Кроме того, россияне традиционно добавили, что на объектах "находились иностранные наемники".

Напомним: Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне ночью обстреляли Одесскую область из 19 ракет разных типов, среди которых пять "Ониксов". Силы ПВО сбили 9 ракет.

В результате ночного вражеского ракетного удара в Одессе разрушено 6 домов, два памятника архитектуры, храм.