Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лукашенко угрожает Польше вагнеровцами: Хотят на экскурсию на Запад

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 июля 2023, 11:53
Лукашенко угрожает Польше вагнеровцами: Хотят на экскурсию на Запад
лукашенко у путина, фото пул первого

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, якобы бойцы "ЧВК Вагнер" его "напрягают", потому что хотят атаковать Польшу.

Источник: Лукашенко на встрече с російським диктатором Володимиром Путіним в Петербурзі, которого цитирует его пресс-служба

Прямая речь Лукашенко: "Может быть, и не следовало говорить. Но скажу, что нас начали "напрягать" вагнеровцы. Просятся на запад: "Разрешите нам!". Я говорю: "Вам зачем на запад туда?" Ну и в тихую… Мы же контролируем, что происходит. "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув.

Реклама:

А Жешув для них неприемлем. Когда они воевали под Бахмутом, они же знают, откуда шла военная техника. У них вот это внутри сидит: Жешув - это беда. Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства".

Детали: Путин, в свою очередь, заявил, что видит контрнаступление ВСУ, но "оно провалилось".

Ожидается, что их встреча продлится два дня.

ВИДЕО ДНЯ

Еще Лукашенко заявил, якобы "расчленение Украины" для него неприемлемо.

Обновлено: СМИ пишут, что Лукашенко на встречу с Путиным привез "карту переброски польских войск к границам Союзного государства: по бригаде недалеко от Бреста и Гродно".

Справка: Прошлый раз Лукашенко демонстрировал карту якобы нападения Украины "с четырех позиций", что стало мемом.

Напомним: По данным Госпогранслужбы, по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся около 5 тысяч российских наемников "ПВК Вагнер".

Темы: ЛукашенкоПутинвойнаВагнер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Лукашенко
"Вагнеровцы" из Беларуси никуда не убегают – Лукашенко
Лукашенко заявил, что не давал гарантий безопасности Пригожину, и отбеливает Путина
Лукашенко поздравил украинцев и посоветовал использовать соседство для прекращения "конфронтации" 
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: