Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко угрожает Польше вагнеровцами: Хотят на экскурсию на Запад

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 июля 2023, 11:53
Лукашенко угрожает Польше вагнеровцами: Хотят на экскурсию на Запад
лукашенко у путина, фото пул первого

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, якобы бойцы "ЧВК Вагнер" его "напрягают", потому что хотят атаковать Польшу.

Источник: Лукашенко на встрече с російським диктатором Володимиром Путіним в Петербурзі, которого цитирует его пресс-служба

Прямая речь Лукашенко: "Может быть, и не следовало говорить. Но скажу, что нас начали "напрягать" вагнеровцы. Просятся на запад: "Разрешите нам!". Я говорю: "Вам зачем на запад туда?" Ну и в тихую… Мы же контролируем, что происходит. "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув.

А Жешув для них неприемлем. Когда они воевали под Бахмутом, они же знают, откуда шла военная техника. У них вот это внутри сидит: Жешув - это беда. Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства".

Реклама:

Детали: Путин, в свою очередь, заявил, что видит контрнаступление ВСУ, но "оно провалилось".

Ожидается, что их встреча продлится два дня.

Еще Лукашенко заявил, якобы "расчленение Украины" для него неприемлемо.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: СМИ пишут, что Лукашенко на встречу с Путиным привез "карту переброски польских войск к границам Союзного государства: по бригаде недалеко от Бреста и Гродно".

Справка: Прошлый раз Лукашенко демонстрировал карту якобы нападения Украины "с четырех позиций", что стало мемом.

Напомним: По данным Госпогранслужбы, по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся около 5 тысяч российских наемников "ПВК Вагнер".

Темы: ЛукашенкоПутинвойнаВагнер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, дополненоВ Керченском проливе морской дрон протаранил российский танкер

ВСУ на юге кое-где прорвали первую линию обороны и вышли на промежуточную – Маляр

Зеленский заслушал Малюка о спецоперации СБУ в РФ: Мы благодарны

Китай примет участие во встрече в Саудовской Аравии по мирному плану Украины, Россию не приглашали

дополнено от 13:17, фотоГибель руководства МВД в Броварах: арестованы чиновники ГСЧС

Латвия попросит тысячи российских граждан покинуть страну

Все новости...
Лукашенко
Десятая колонна вагнеровцев приехала в Беларусь – Гаюн
Лукашенко прилетел к Путину в Петербург
Лукашенко полетит на переговоры к Путину в выходные
Последние новости
06:21
обновлено от 06:01По Украине распространялась масштабная воздушная тревога
05:23
Кремль не демонстрирует желания вернуться к "зерновой сделке" – ISW
04:44
С поврежденного вблизи Крыма российского танкера нет утечки топлива – росСМИ
03:51
8 украинских пилотов готовы учиться на F-16 – СМИ
02:54
Из-за нехватки медиков на оккупированную Херсонщину прибыли "гастролеры" из Петербурга – ЦНС
01:58
фото, дополненоВ Керченском проливе морской дрон протаранил российский танкер
01:33
Беспилотник атаковал Курскую область РФ: повреждены админздания
00:54
В районе Керчи прогремели взрывы: оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту
00:19
Россияне за сутки 15 раз обстреляли Сумскую область
23:51
видеоВ Чехии уволили официанта, который издевался над украинкой, включив гимн России
Все новости...
Реклама: