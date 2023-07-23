Лукашенко угрожает Польше вагнеровцами: Хотят на экскурсию на Запад

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, якобы бойцы "ЧВК Вагнер" его "напрягают", потому что хотят атаковать Польшу.

Источник: Лукашенко на встрече с російським диктатором Володимиром Путіним в Петербурзі, которого цитирует его пресс-служба

Прямая речь Лукашенко: "Может быть, и не следовало говорить. Но скажу, что нас начали "напрягать" вагнеровцы. Просятся на запад: "Разрешите нам!". Я говорю: "Вам зачем на запад туда?" Ну и в тихую… Мы же контролируем, что происходит. "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув.

А Жешув для них неприемлем. Когда они воевали под Бахмутом, они же знают, откуда шла военная техника. У них вот это внутри сидит: Жешув - это беда. Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства".

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Детали: Путин, в свою очередь, заявил, что видит контрнаступление ВСУ, но "оно провалилось".

Ожидается, что их встреча продлится два дня.

Еще Лукашенко заявил, якобы "расчленение Украины" для него неприемлемо.

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Обновлено: СМИ пишут, что Лукашенко на встречу с Путиным привез "карту переброски польских войск к границам Союзного государства: по бригаде недалеко от Бреста и Гродно".

Справка: Прошлый раз Лукашенко демонстрировал карту якобы нападения Украины "с четырех позиций", что стало мемом.

Напомним: По данным Госпогранслужбы, по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся около 5 тысяч российских наемников "ПВК Вагнер".