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Десята колона вагнерівців приїхала у Білорусь - Гаюн

Роман ПетренкоНеділя, 23 липня 2023, 13:57
Десята колона вагнерівців приїхала у Білорусь - Гаюн
вагнер, фото риа новости

Вранці 23 липня, поки Олександр Лукашенко перебуває в Росії, до Білорусі прибула десята колона бійців "ПВК Вагнер", повідомляють активісти.

Джерело: "Беларускі гаюн"

Деталі: За їхніми словами, у колоні щонайменше 10 одиниць техніки: КамАЗ тент, кілька "буханок", мікроавтобус Volkswagen Transporter і щонайменше 6 фур.

Зазначається, що у більшості машин номери або заклеєні, або номерні знаки РФ і так званих "ЛДНР".

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Колону супроводжує ДАІ РБ.

Також примітно, що ця колона змінила маршрут і, на відміну від попередніх, не їхала прямою автомагістраллю.

Нагадаємо: За даними Держприкордонслужби, у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер".

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Тим часом Лукашенко заявив, що вагнерівці хочуть атакувати Польщу, а він їх нібито стримує. 

Теми: БілорусьВагнерЛукашенкоПутін
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