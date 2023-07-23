Десята колона вагнерівців приїхала у Білорусь - Гаюн

Вранці 23 липня, поки Олександр Лукашенко перебуває в Росії, до Білорусі прибула десята колона бійців "ПВК Вагнер", повідомляють активісти.

Джерело: "Беларускі гаюн"

Деталі: За їхніми словами, у колоні щонайменше 10 одиниць техніки: КамАЗ тент, кілька "буханок", мікроавтобус Volkswagen Transporter і щонайменше 6 фур.

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Зазначається, що у більшості машин номери або заклеєні, або номерні знаки РФ і так званих "ЛДНР".

Колону супроводжує ДАІ РБ.

Також примітно, що ця колона змінила маршрут і, на відміну від попередніх, не їхала прямою автомагістраллю.

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Нагадаємо: За даними Держприкордонслужби, у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер".

Тим часом Лукашенко заявив, що вагнерівці хочуть атакувати Польщу, а він їх нібито стримує.