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Десятая колонна вагнеровцев приехала в Беларусь – Гаюн

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 июля 2023, 13:57
Десятая колонна вагнеровцев приехала в Беларусь – Гаюн
вагнер, фото риа новости

Утром 23 июля, пока Александр Лукашенко находится в России, в Беларусь прибыла десятая колонна бойцов "ЧВК Вагнер", сообщают активисты.

Источник: "Беларускі гаюн"

Детали: По их словам, в колонне как минимум 10 единиц техники: КамАЗ тент, несколько "буханок", микроавтобус Volkswagen Transporter и не менее 6 фур.

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Отмечается, что у большинства машин номера либо заклеены, либо номерные знаки РФ и так называемых "ЛДНР".

Колонну сопровождает ГАИ РБ.

Также примечательно, что данная колонна изменила маршрут и в отличие от предыдущих, не ехала по прямой автомагистрали.

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Напомним: По данным Госпогранслужбы, по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся около 5 тысяч российских наемников "ПВК Вагнер".

Тем временем Лукашенко заявил, что вагнеровцы хотят атаковать Польшу, а он их якобы сдерживает. 

Темы: БеларусьВагнерЛукашенкоПутин
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