У центрі Одеси, який під захистом ЮНЕСКО, Росія за ніч пошкодила 25 пам’яток архітектури
Неділя, 23 липня 2023, 15:02
Попередньо 25 пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО, пошкоджені російськими терористами за ніч на 23 липня.
Джерело: Одеська ОВА
Дослівно: "Росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО!
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Все, що змореною працею створювалося великими архітекторами знищується зараз цинічними нелюдами".
Деталі: Влада зазначила, що серед пошкоджених будівлі XIX-XX сторіччя:
- Будинок Чижевича
- Будинок Папудової
- Будинок Заблудовського
- Будинок Гагаріна
- Будинок Януша
- Будинок Жданової
- Будинок Рассель дель Турко
- Будинок Масса
- Особняк Манук-Бея
- Будинок Ковалевського
- Будинок Порро
- Будинок Машевського та інші.
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо: Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вночі обстріляли Одеську область з 19 ракет різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.
Внаслідок нічного ворожого ракетного удару в Одесі зруйновано 6 будинків, дві пам’ятки архітектури, храм.