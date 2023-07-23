У центрі Одеси, який під захистом ЮНЕСКО, Росія за ніч пошкодила 25 пам’яток архітектури

Будинок вчених в одесі після російського обстрілу, фото петра обухова

Попередньо 25 пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО, пошкоджені російськими терористами за ніч на 23 липня.

Джерело: Одеська ОВА

Дослівно: "Росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО!

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Все, що змореною працею створювалося великими архітекторами знищується зараз цинічними нелюдами".

Деталі: Влада зазначила, що серед пошкоджених будівлі XIX-XX сторіччя:

Будинок Чижевича

Будинок Папудової

Будинок Заблудовського

Будинок Гагаріна

Будинок Януша

Будинок Жданової

Будинок Рассель дель Турко

Будинок Масса

Особняк Манук-Бея

Будинок Ковалевського

Будинок Порро

Будинок Машевського та інші.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вночі обстріляли Одеську область з 19 ракет різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.

Внаслідок нічного ворожого ракетного удару в Одесі зруйновано 6 будинків, дві пам’ятки архітектури, храм.