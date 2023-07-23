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У центрі Одеси, який під захистом ЮНЕСКО, Росія за ніч пошкодила 25 пам’яток архітектури

Роман ПетренкоНеділя, 23 липня 2023, 15:02
У центрі Одеси, який під захистом ЮНЕСКО, Росія за ніч пошкодила 25 пам’яток архітектури
Будинок вчених в одесі після російського обстрілу, фото петра обухова

Попередньо 25 пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО, пошкоджені російськими терористами за ніч на 23 липня.

Джерело: Одеська ОВА

Дослівно: "Росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО!

Все, що змореною працею створювалося великими архітекторами знищується зараз цинічними нелюдами".

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Деталі: Влада зазначила, що серед пошкоджених будівлі XIX-XX сторіччя:

  • Будинок Чижевича
  • Будинок Папудової
  • Будинок Заблудовського
  • Будинок Гагаріна
  • Будинок Януша
  • Будинок Жданової
  • Будинок Рассель дель Турко
  • Будинок Масса
  • Особняк Манук-Бея
  • Будинок Ковалевського
  • Будинок Порро
  • Будинок Машевського та інші.

Нагадаємо: Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вночі обстріляли Одеську область з 19 ракет різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок нічного ворожого ракетного удару в Одесі зруйновано 6 будинків, дві пам’ятки архітектури, храм.

Теми: ОдесаЮНЕСКО
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