В центре Одессы, который под защитой ЮНЕСКО, Россия за ночь повредила 25 памятников архитектуры

Дом ученых в одессе после российского обстрела, фото петра обухова

Предварительно 25 памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО, повреждены российскими террористами за ночь на 23 июля.

Источник: Одесская ОГА

Дословно: "Россияне намеренно направили свои ракеты на исторический центр Одессы, находящийся под защитой ЮНЕСКО!

Все, что изнуренным трудом создавалось великими архитекторами уничтожается сейчас циничными извергами".

Реклама:

Детали: Власти отметили, что среди поврежденных здания XIX-XX столетия:

Дом Чижевича

Дом Папудовой

Дом Заблудовского

Дом Гагарина

Дом Януша

Дом Ждановой

Дом Рассель дель Турко

Дом Масса

Особняк Манук-Бея

Дом Ковалевского

Дом Порро

Дом Машевского и другие.

Напомним: Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне ночью обстреляли Одесскую область из 19 ракет разных типов, среди которых пять "Ониксов". Силы ПВО сбили 9 ракет.

ВИДЕО ДНЯ

В результате ночного вражеского ракетного удара в Одессе разрушено 6 домов, два памятника архитектуры, храм.