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В центре Одессы, который под защитой ЮНЕСКО, Россия за ночь повредила 25 памятников архитектуры

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 июля 2023, 15:02
В центре Одессы, который под защитой ЮНЕСКО, Россия за ночь повредила 25 памятников архитектуры
Дом ученых в одессе после российского обстрела, фото петра обухова

Предварительно 25 памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО, повреждены российскими террористами за ночь на 23 июля.

Источник: Одесская ОГА

Дословно: "Россияне намеренно направили свои ракеты на исторический центр Одессы, находящийся под защитой ЮНЕСКО!

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Все, что изнуренным трудом создавалось великими архитекторами уничтожается сейчас циничными извергами".

Детали: Власти отметили, что среди поврежденных здания XIX-XX столетия:

  • Дом Чижевича
  • Дом Папудовой
  • Дом Заблудовского
  • Дом Гагарина
  • Дом Януша
  • Дом Ждановой
  • Дом Рассель дель Турко
  • Дом Масса
  • Особняк Манук-Бея
  • Дом Ковалевского
  • Дом Порро
  • Дом Машевского и другие.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне ночью обстреляли Одесскую область из 19 ракет разных типов, среди которых пять "Ониксов". Силы ПВО сбили 9 ракет.

В результате ночного вражеского ракетного удара в Одессе разрушено 6 домов, два памятника архитектуры, храм.

Темы: ОдессаЮНЕСКО
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