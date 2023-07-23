В центре Одессы, который под защитой ЮНЕСКО, Россия за ночь повредила 25 памятников архитектуры
Воскресенье, 23 июля 2023, 15:02
Предварительно 25 памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО, повреждены российскими террористами за ночь на 23 июля.
Источник: Одесская ОГА
Дословно: "Россияне намеренно направили свои ракеты на исторический центр Одессы, находящийся под защитой ЮНЕСКО!
Все, что изнуренным трудом создавалось великими архитекторами уничтожается сейчас циничными извергами".
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Детали: Власти отметили, что среди поврежденных здания XIX-XX столетия:
- Дом Чижевича
- Дом Папудовой
- Дом Заблудовского
- Дом Гагарина
- Дом Януша
- Дом Ждановой
- Дом Рассель дель Турко
- Дом Масса
- Особняк Манук-Бея
- Дом Ковалевского
- Дом Порро
- Дом Машевского и другие.
Напомним: Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне ночью обстреляли Одесскую область из 19 ракет разных типов, среди которых пять "Ониксов". Силы ПВО сбили 9 ракет.
ВИДЕО ДНЯ
В результате ночного вражеского ракетного удара в Одессе разрушено 6 домов, два памятника архитектуры, храм.