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В Одесі затримали чоловіка, який зірвав з будівлі український прапор

Катерина ТищенкоНеділя, 23 липня 2023, 19:57
В Одесі затримали чоловіка, який зірвав з будівлі український прапор
зламаний прапор України, фото поліції

В Одесі у суботу ввечері затримали чоловіка, який зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю.

Джерело: патрульна поліція Одеської області

 

Дослівно: "Учора ввечері патрульні поліцейські отримали виклик про конфлікт між чоловіками на вулиці Космонавта Комарова.

На місці виклику охоронці порядку виявили громадянина з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Очевидці події розповіли, що громадянин зірвав державний прапор з будівлі, зламав флагшток та кинув прапор на землю. Громадянин на зауваження містян не реагував та поводив себе агресивно. Така поведінка обурила очевидців, тож вони викликали поліцію".

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Деталі: У поліції зазначили, що, оскільки в діях чоловіка вбачались ознаки злочину за ст. 338 (Наруга над державними символами) ККУ, його затримали та передали слідчим.

Що передувало: В ніч на неділю росіяни обстріляли Одеську область з 19 ракет різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.

Внаслідок обстрілу Одеси одна люди загинула, 21 — постраждали, з них — чотири дитини.

ВІДЕО ДНЯ

Попередньо цієї ночі було пошкоджено 25 пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під захистом ЮНЕСКО.

Теми: Одеса
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