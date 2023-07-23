В Одесі затримали чоловіка, який зірвав з будівлі український прапор

В Одесі у суботу ввечері затримали чоловіка, який зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю.

Джерело: патрульна поліція Одеської області

Дослівно: "Учора ввечері патрульні поліцейські отримали виклик про конфлікт між чоловіками на вулиці Космонавта Комарова.

На місці виклику охоронці порядку виявили громадянина з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Очевидці події розповіли, що громадянин зірвав державний прапор з будівлі, зламав флагшток та кинув прапор на землю. Громадянин на зауваження містян не реагував та поводив себе агресивно. Така поведінка обурила очевидців, тож вони викликали поліцію".

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Деталі: У поліції зазначили, що, оскільки в діях чоловіка вбачались ознаки злочину за ст. 338 (Наруга над державними символами) ККУ, його затримали та передали слідчим.

Що передувало: В ніч на неділю росіяни обстріляли Одеську область з 19 ракет різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.

Внаслідок обстрілу Одеси одна люди загинула, 21 — постраждали, з них — чотири дитини.

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Попередньо цієї ночі було пошкоджено 25 пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під захистом ЮНЕСКО.