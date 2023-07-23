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В Одессе задержали мужчину, который сорвал со здания украинский флаг

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 19:57
В Одессе задержали мужчину, который сорвал со здания украинский флаг
сломанный флаг Украины, фото полиции

В Одессе в субботу вечером задержали мужчину, который сорвал государственный флаг со здания и бросил на землю.

Источник: патрульная полиция Одесской области

 

Дословно: "Вчера вечером патрульные полицейские получили вызов о конфликте между мужчинами на улице Космонавта Комарова.

На месте вызова стражи порядка обнаружили гражданина с явными признаками алкогольного опьянения. Очевидцы происшествия рассказали, что гражданин сорвал государственный флаг со здания, сломал флагшток и бросил флаг на землю. Гражданин на замечания горожан не реагировал и вел себя агрессивно. Такое поведение возмутило очевидцев, поэтому они вызвали полицию".

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Детали: В полиции отметили, что, поскольку в действиях мужчины усматривались признаки преступления по ст. 338 (Надругательство над государственными символами) УК, его задержали и передали следователям.

Что предшествовало: В ночь на воскресенье россияне обстреляли Одесскую область из 19 ракет разных типов, среди которых пять "Ониксов". Силы ПВО сбили 9 ракет.

В результате обстрела Одессы один человек погиб, 21 - пострадали, из них - четыре ребенка.

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Предварительно этой ночью было повреждено 25 памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО.

Темы: Одесса
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