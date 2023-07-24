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Воздушники предупредили об угрозе вражеских беспилотников для Одесской области

"Украинская правда"Понедельник, 24 июля 2023, 01:57
Воздушники предупредили об угрозе вражеских беспилотников для Одесской области
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Воздушные силы ВСУ предупредили ночью 24 июля об угрозе применения россиянами ударных беспилотников на территории Одесской области.

Источник: ВС ВСУ в Telegram

Дословно: "Одесская область – угроза применения врагом ударных БпЛА".

Детали: В области объявлена воздушная тревога.

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Что этому предшествовало:

  • Ночью 23 июля в результате очередной ракетной атаки россиян в Одессе был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.
  • В результате вражеской атаки в Одессе пострадали 22 человека, среди них - 4 ребенка.

Темы: Воздушные силы ВСУОдесская область
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