Воздушники предупредили об угрозе вражеских беспилотников для Одесской области
Понедельник, 24 июля 2023, 01:57
Воздушные силы ВСУ предупредили ночью 24 июля об угрозе применения россиянами ударных беспилотников на территории Одесской области.
Источник: ВС ВСУ в Telegram
Дословно: "Одесская область – угроза применения врагом ударных БпЛА".
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Детали: В области объявлена воздушная тревога.
Что этому предшествовало:
- Ночью 23 июля в результате очередной ракетной атаки россиян в Одессе был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.
- В результате вражеской атаки в Одессе пострадали 22 человека, среди них - 4 ребенка.
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