Кулініч, Наумов, Баканов: справа колишнього топа СБУ про зраду обросла нестиковками

Колишній начальник ГУ СБУ в Криму Олег Кулініч не фігурує у справі про окупацію Херсонської області, колишній голова управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов не фігурує у справі про державну зраду, а ексголову СБУ Івана Баканова слідчі не допитували.

Джерело: "BBC News Україна"

Деталі: За даними BBC, в матеріалах справи Кулініча не фігурують інші працівники Служби безпеки України. Навіть ті, лобіюванням призначення яких, за версією слідства, займався Кулініч. Щоправда, деякі його підлеглі є свідками.

Намагаючись дізнатися, які докази за рік зібрало слідство стосовно причетності Кулініча до швидкого захоплення росіянами Півдня, журналісти з'ясували, що Кулініч не фігурує у справі про окупацію Херсонської області. Про це йдеться у відповіді Державного бюро розслідувань на запит ВВС.

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Дослівно ДБР: "На сьогодні колишній начальник ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим Кулініч О.М. не фігурує у кримінальному провадженні…, в якому досліджуються обставини неналежної оборони Херсонської області, що призвело до швидкої окупації цієї території російськими військами".

Деталі: За даними джерел BBC у правоохоронних органах, у цій справі фігурують виключно військовослужбовці Збройних сил, в компетенції яких було замінування і розмінування мостів та підготовка до оборони.

У відповіді ДБР на запит сказано, що Наумов не фігурує у справі Кулініча про державну зраду і бюро не розслідує справу про державну зраду щодо самого Наумова.

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Також у ДБР заявили, що слідчі бюро не спілкувалися з Наумовим у Сербії, де той перебуває під вартою.

За даними BBC, слідство за рік не знайшло доказів причетності Наумова до співпраці з Росією. Джерела у правоохоронних органах стверджують, що версія про "зрадника" Наумова була поспішною. Мовляв, "Наумов – це чиста економіка, а не державна зрада".

У слідчих також з’явилися сумніви, що "Охотник" із перехоплень Кулініча-Сівковича, на якого покладали надії в РФ, – це Наумов.

Чинний голова СБУ Василь Малюк, який із власної ініціативи стежив за Кулінічем із 2021 року в обхід тодішнього голови Баканова, заявив, що окремі фігуранти намагаються перевести фокус суспільної уваги з юридичної площини в політичну та емоційну.

"Такі спроби маніпулювати громадською думкою переслідують лише одну ціль – фігуранти різними способами прагнуть уникнути відповідальності. Але в них це не вийде", – сказав Малюк.

Адвокати Кулініча переконані, що справа проти нього, яка вже в суді, "розсипається, адже всі докази формуються виключно на записах телефонних розмов, походження яких є невідомим".

У слідстві повідомили, що писав ці розмови нібито сам Сівкович для звітів перед російською спецслужбою, а дістати їх вдалося завдяки проникненню всередину ФСБ "своєї людини".

Захист Кулініча каже, що в матеріалах слідства слідчі вказали, що знайшли флешку з аудіо, текстовими та графічними файлами під час обшуків на одній із київських квартир в рамках розслідування іншої справи. У захисту є побоювання, що ці записи могли підкинути за аналогією "плівок Деркача" у 2020 році.

Сам Кулініч заперечує розмови з Сівковичем, а його захист стверджує, що "записи змультипліковані та нарізані і, ймовірно, створені із застосуванням сучасного програмного забезпечення".

У СБУ не сумніваються в автентичності цих записів. "Записи розмов Кулініча та Сівковича підтверджені експертизами і входять до матеріалів кримінального провадження. Оприлюднені файли – це лише частина великого масиву", – сказав Малюк.

Записи Кулініча-Сівковича, які оприлюднили слідчі, датуються 2019-м і початком 2020 року. Кулініч тоді ще не був у СБУ. Його призначили начальником Кримського управління 21 жовтня 2020 року.

В СБУ кажуть, що Кулініч спілкувався з Бакановим ще до призначення і "мав вплив на прийняття головою служби важливих рішень". Джерела BBC в оточенні Баканова кажуть, що до призначення Кулініча в СБУ вони спілкувалися дуже зрідка і не про спецслужбу.

За даними BBC, слідчі жодного разу не викликали Баканова, хоча його свідчення могли б пролити світло на те, як Кулініч працював, яку інформацію передавав керівництву СБУ, чи справді 24 лютого 2022 року без наказу поїхав із Херсона до Києва.

Баканов відмовився коментувати цю справу на запит BBC.

Олега Кулініча силовики затримали в липня 2022 року. Андрія Наумова не можуть екстрадіювати з Сербії.

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