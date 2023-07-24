Кулинич, Наумов, Баканов: дело бывшего топа СБУ об измене обросло нестыковками

Бывший начальник ГУ СБУ в Крыму Олег Кулинич не фигурирует в деле об оккупации Херсонской области, бывший глава управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов не фигурирует в деле о государственной измене, а эксглаву СБУ Ивана Баканова следователи не допрашивали.

Источник: "BBC News Украина"

Детали: По данным BBC, в материалах дела Кулинича не фигурируют другие работники Службы безопасности Украины. Даже те, лоббированием назначения которых, по версии следствия, занимался Кулинич. Правда, некоторые его подчиненные являются свидетелями.

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Пытаясь узнать, какие доказательства за год собрало следствие на счет причастности Кулинича к быстрому захвату россиянами Юга, журналисты выяснили, что Кулинич не фигурирует в деле об оккупации Херсонской области. Об этом говорится в ответе Государственного бюро расследований на запрос ВВС.

Дословно ГБР: "На сегодняшний день бывший начальник ГУ СБУ в Автономной Республике Крым Кулинич О.Н. не фигурирует в уголовном производстве…, в котором исследуются обстоятельства ненадлежащей обороны Херсонской области, что привело к быстрой оккупации этой территории российскими войсками".

Детали: По данным источников BBC в правоохранительных органах, в этом деле фигурируют исключительно военнослужащие Вооруженных сил, в компетенции которых было заминирование и разминирование мостов и подготовка к обороне.

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В ответе ГБР на запрос сказано, что Наумов не фигурирует в деле Кулинича о государственной измене и бюро не расследует дело о государственной измене в отношении самого Наумова.

Также в ГБР заявили, что следователи бюро не общались с Наумовым в Сербии, где тот находится под стражей.

По данным BBC, следствие за год не нашло доказательств причастности Наумова к сотрудничеству с Россией. Источники в правоохранительных органах утверждают, что версия о "предателе" Наумове была поспешной. Мол, "Наумов – это чистая экономика, а не государственная измена".

У следователей также появились сомнения, что "Охотник" из перехватов Кулинича-Сивковича, на которого надеялись в РФ, – это Наумов.

Действующий глава СБУ Василий Малюк, которій по собственной инициативе следил за Кулиничем с 2021 года в обход тогдашнего главы Баканова, заявил, что отдельные фигуранты пытаются перевести фокус общественного внимания из юридической плоскости в политическую и эмоциональную.

"Такие попытки манипулировать общественным мнением преследуют лишь одну цель – фигуранты разными способами стремятся избежать ответственности. Но у них это не получится", – сказал Малюк.

Адвокаты Кулинича убеждены, что дело против него, которое уже в суде, "рассыпается, ведь все доказательства формируются исключительно на записях телефонных разговоров, происхождение которых неизвестно".

В следствии сообщили, что писал эти разговоры якобы сам Сивкович для отчетов перед российской спецслужбой, а получить их удалось благодаря проникновению внутрь ФСБ "своего человека".

Защита Кулинича говорит, что в материалах следствия следователи указали, что нашли флешку с аудио, текстовыми и графическими файлами во время обысков на одной из киевских квартир в рамках расследования другого дела. У защиты есть опасения, что эти записи могли подбросить по аналогии "пленок Деркача" в 2020 году.

Сам Кулинич отрицает разговоры с Сивковичем, а его защита утверждает, что "записи смультиплицированы и нарезаны и, вероятно, созданы с применением современного программного обеспечения".

В СБУ не сомневаются в подлинности этих записей. "Записи разговоров Кулинича и Сивковича подтверждены экспертизами и входят в материалы уголовного производства. Обнародованные файлы – это лишь часть большого массива", – сказал Малюк.

Обнародовавшие следователи записи Кулинича-Сивковича датируются 2019-м и началом 2020 года. Кулинич тогда еще не находился в СБУ. Он был назначен начальником Крымского управления 21 октября 2020 года.

В СБУ говорят, что Кулинич общался с Бакановым еще до назначения и "влиял на принятие главой службы важных решений". Источники BBC в окружении Баканова говорят, что до назначения Кулинича в СБУ они общались очень редко и не о спецслужбе.

По данным BBC, следователи ни разу не вызывали Баканова, хотя его показания могли бы пролить свет на то, как Кулинич работал, какую информацию передавал руководству СБУ, действительно ли 24 февраля 2022 года без приказа уехал из Херсона в Киев.

Баканов отказался комментировать это дело по запросу BBC.

Олега Кулинича силовики задержали в июле 2022 года. Андрея Наумова не могут экстрадировать из Сербии.

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