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Верховний суд звільнив свого голову Князєва після затримання його НАБУ

Соня ЛукашоваВівторок, 16 травня 2023, 17:25
Верховний суд звільнив свого голову Князєва після затримання його НАБУ
фото Соні Лукашової, УП

Пленум Верховного суду висловив недовіру голові ВС Всеволоду Князєву, через що той втрачає посаду. 

Джерело: кореспондент "Української правди"

Деталі: За таке рішення, яке означатиме звільнення голови з посади, проголосували 137 суддів. Проти – ніхто. Саму недовіру таємним голосуванням підтримали 140 суддів зі 142.

Допоки не буде обраний новий голова, його обов’язки виконуватиме суддя з найбільшим стажем – Дмитро Луспенчик.

 
фото уп

Що передувало: Судді Верховного суду зробили заяву щодо викриття на хабарництві голови ВС Всеволода Князєва і назвали це "чорним днем в історії суду"

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Ввечері 15 травня антикорупційні органи затримали голову українського Верховного суду Всеволода Князєва при отриманні хабара у майже 3 млн доларів.
  • Керівники НАБУ і САП на брифінгу 16 травня уточнили, що Князєв і ще одна особа затримані за підозрою в отриманні хабара, тривають слідчі дії, підозри готуються.   

Теми: Верховний судКнязєв ВсеволодхабарНАБУ
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