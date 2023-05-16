Верховний суд звільнив свого голову Князєва після затримання його НАБУ

Пленум Верховного суду висловив недовіру голові ВС Всеволоду Князєву, через що той втрачає посаду.

Джерело: кореспондент "Української правди"

Деталі: За таке рішення, яке означатиме звільнення голови з посади, проголосували 137 суддів. Проти – ніхто. Саму недовіру таємним голосуванням підтримали 140 суддів зі 142.

Допоки не буде обраний новий голова, його обов’язки виконуватиме суддя з найбільшим стажем – Дмитро Луспенчик.

У Верховному суді провели голосування про недовіру голові Князєву, якого затримали антикорупційні органи. Судді голосували таємно.

Наразі рахують голоси. pic.twitter.com/HCCpcXkdma — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 16, 2023

фото уп

Що передувало: Судді Верховного суду зробили заяву щодо викриття на хабарництві голови ВС Всеволода Князєва і назвали це "чорним днем в історії суду"

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