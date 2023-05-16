Верховний суд звільнив свого голову Князєва після затримання його НАБУ
Пленум Верховного суду висловив недовіру голові ВС Всеволоду Князєву, через що той втрачає посаду.
Джерело: кореспондент "Української правди"
Деталі: За таке рішення, яке означатиме звільнення голови з посади, проголосували 137 суддів. Проти – ніхто. Саму недовіру таємним голосуванням підтримали 140 суддів зі 142.
Допоки не буде обраний новий голова, його обов’язки виконуватиме суддя з найбільшим стажем – Дмитро Луспенчик.
У Верховному суді провели голосування про недовіру голові Князєву, якого затримали антикорупційні органи. Судді голосували таємно.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 16, 2023
Наразі рахують голоси. pic.twitter.com/HCCpcXkdma
Що передувало: Судді Верховного суду зробили заяву щодо викриття на хабарництві голови ВС Всеволода Князєва і назвали це "чорним днем в історії суду"
Передісторія:
- Ввечері 15 травня антикорупційні органи затримали голову українського Верховного суду Всеволода Князєва при отриманні хабара у майже 3 млн доларів.
- Керівники НАБУ і САП на брифінгу 16 травня уточнили, що Князєв і ще одна особа затримані за підозрою в отриманні хабара, тривають слідчі дії, підозри готуються.