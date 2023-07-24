У главы Государственной судебной администрации обыски из-за взяток для судей Верховного Суда

Работники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили главу Государственной судебной администрации Украины на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия.

Источник: НАБУ и САП

Детали: Детективы проводят обыск по месту работы главы ГСА Украины. Предварительная квалификация – ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины.

Правоохранители не называют имя подозреваемого, но Государственную судебную администрацию возглавляет Алексей Сальников.

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По данным НАБУ, действующий глава ГСА еще 5 марта этого года получил от представителя коммерческого предприятия 7,5 тысячи долларов США, из которых 5 тысяч долларов США должны были быть переданы судьям за вынесение решения, а 2,5 тысячи долларов США – оставлены себе за посреднические услуги.

Глава ГСА обещал помочь с вынесением решения судьями Верховного Суда, в том числе и через привлечение к этому его бывшего главы.

Руководитель Судебной администрации сообщал лицу, что вопрос решается, что он общался об обстоятельствах дела с главой Верховного Суда. В то же время, задержку в принятии решения объяснял объективными причинами.

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После разоблачения бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева на получении неправомерной выгоды глава ГСА начал уклоняться от решения вопроса, но и не собирался возвращать полученную им неправомерную выгоду.

Чиновник продолжал убеждать, что оговоренное решение будет принято и по этому поводу он планирует пообщаться с главой одного из кассационных судов, отмечает САП.

Ведутся следственные действия.

Напомним: 15 мая 2023 года антикоррупционные органы задержали главу Верховного суда Всеволода Князева при получении взятки почти в 3 млн долларов. Пленум Верховного суда на следующий же день выразил недоверие главе ВС Князеву, из-за чего тот лишился должности.

20 апреля 2022 тогда еще глава Верховного Суда Всеволод Князев подписал приказ о назначении главой Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова.

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