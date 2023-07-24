Ігнат каже, що з ATACMS Україна могла б дістати кораблі і "Бастіони" в Криму

Якби США надали далекобійні ракетні системи ATACMS, Україна могла б знищувати російські берегові ракетні комплекси та кораблі ЧФ РФ у портах в окупованому Криму.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону новин 24 липня

Деталі: Ігнат зазначив, що Росія буде й далі виготовляти ракети та дрони, тому Україні треба розвивати напрямок "довгої руки", тобто знищувати засоби нападу окупанта там, звідки вони летять.

Пряма мова: "Скажімо, Крим. Будь-яка точка в Криму вже є досяжною для наших Сил оборони, нам потрібні засоби, інструменти, для того, щоб знищувати той самий береговий ракетний комплекс "Бастіон" (з якого зараз обстрілюють Одесу – ред,), кораблі Чорноморського флоту Росії, те, що постійно нас атакує.

Боротися з ракетами потрібно, звісно, але і джерело, носій теж потрібно знищувати – це буде значно ефективніше. Для цього потрібна далекобійна зброя, високоточний оперативно-тактичний комплекс ATACMS, (винищувачі) F-16 – тоді буде зовсім інша історія".

Деталі: Ігнат зазначив, що український оперативно-тактичний комплекс "Сапсан" (раніше – "Грім-2"), який міг би бити на 300-500 км, не виробляється – цей проєкт не відбувся попри низку презентацій. Якби такий ОТРК був на озброєнні України в достатній кількості, це могло б суттєво допомогти захисникам.

Ігнат зазначив, що комплекс ATACMS здатний знищувати, перш за все, наземні цілі. Якби Україна таки отримала ATACMS від США, оборонці могли б знищувати ворожі берегові ракетні комплекси, бо розвіддані про те, де знаходяться російські системи, є.

Він додав, що не всі кораблі ЧФ РФ перебувають у морі, деякі стоять у портах – і це теж "досяжна ціль".

Нагадаємо: За наявними даними, Білий дім поки не готовий передати Україні ані системи ATACMS, ані літаки F-16, хоча з винищувачами "процес просувається".