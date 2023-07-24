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Игнат говорит, что с ATACMS Украина могла бы достать корабли и "Бастионы" в Крыму

Елена РощинаПонедельник, 24 июля 2023, 14:56
Игнат говорит, что с ATACMS Украина могла бы достать корабли и Бастионы в Крыму
Российские военные корабли, иллюстративное фото ТАСС

Если бы США предоставили дальнобойные ракетные системы ATACMS, Украина могла бы уничтожать российские береговые ракетные комплексы и корабли ЧФ РФ в портах в оккупированном Крыму.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона новостей 24 июля

Детали: Игнат отметил, что Россия будет и дальше производить ракеты и дроны, поэтому Украине нужно развивать направление "длинной руки", то есть уничтожать средства нападения оккупанта там, откуда они летят.

Прямая речь: Скажем, Крым. Любая точка в Крыму уже достижима для наших Сил обороны, нам нужны средства, инструменты, для того, чтобы уничтожать тот самый береговой ракетный комплекс "Бастион" (из которого сейчас обстреливают Одессу – ред,), корабли Черноморского флота России, то, что постоянно нас атакует.

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Бороться с ракетами нужно, конечно, но и источник, носитель тоже нужно уничтожать – это будет гораздо эффективнее. Для этого нужно дальнобойное оружие, высокоточный оперативно-тактический комплекс ATACMS, (истребители) F-16 – тогда будет совсем другая история".

Детали: Игнат отметил, что украинский оперативно-тактический комплекс "Сапсан" (ранее – "Гром-2"), который мог бы бить на 300-500 км, не производится – этот проект не состоялся, несмотря на ряд презентаций. Будь такой ОТРК на вооружении Украины в достаточном количестве, это могло бы существенно помочь защитникам.

Игнат отметил, что комплекс ATACMS способен уничтожать, прежде всего, наземные цели. Если бы Украина получила ATACMS от США, защитники могли бы уничтожать вражеские береговые ракетные комплексы, поскольку разведданные о том, где находятся российские системы, есть.

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Он добавил, что не все корабли ЧФ РФ находятся в море, некоторые стоят в портах – и это тоже "достижимая цель".

Напомним: По имеющимся данным, Белый дом пока не готов передать Украине ни системы ATACMS, ни самолеты F-16, хотя с истребителями "процесс продвигается".

Темы: оружиеСШАВоздушные силы ВСУКрым
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