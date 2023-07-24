Игнат говорит, что с ATACMS Украина могла бы достать корабли и "Бастионы" в Крыму

Если бы США предоставили дальнобойные ракетные системы ATACMS, Украина могла бы уничтожать российские береговые ракетные комплексы и корабли ЧФ РФ в портах в оккупированном Крыму.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона новостей 24 июля

Детали: Игнат отметил, что Россия будет и дальше производить ракеты и дроны, поэтому Украине нужно развивать направление "длинной руки", то есть уничтожать средства нападения оккупанта там, откуда они летят.

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Прямая речь: Скажем, Крым. Любая точка в Крыму уже достижима для наших Сил обороны, нам нужны средства, инструменты, для того, чтобы уничтожать тот самый береговой ракетный комплекс "Бастион" (из которого сейчас обстреливают Одессу – ред,), корабли Черноморского флота России, то, что постоянно нас атакует.

Бороться с ракетами нужно, конечно, но и источник, носитель тоже нужно уничтожать – это будет гораздо эффективнее. Для этого нужно дальнобойное оружие, высокоточный оперативно-тактический комплекс ATACMS, (истребители) F-16 – тогда будет совсем другая история".

Детали: Игнат отметил, что украинский оперативно-тактический комплекс "Сапсан" (ранее – "Гром-2"), который мог бы бить на 300-500 км, не производится – этот проект не состоялся, несмотря на ряд презентаций. Будь такой ОТРК на вооружении Украины в достаточном количестве, это могло бы существенно помочь защитникам.

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Игнат отметил, что комплекс ATACMS способен уничтожать, прежде всего, наземные цели. Если бы Украина получила ATACMS от США, защитники могли бы уничтожать вражеские береговые ракетные комплексы, поскольку разведданные о том, где находятся российские системы, есть.

Он добавил, что не все корабли ЧФ РФ находятся в море, некоторые стоят в портах – и это тоже "достижимая цель".

Напомним: По имеющимся данным, Белый дом пока не готов передать Украине ни системы ATACMS, ни самолеты F-16, хотя с истребителями "процесс продвигается".