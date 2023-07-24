Від удару по Одесі постраждали 28 пам’яток архітектури – міськрада

Одеська міська рада уточнила кількість пошкоджених будівель у місті внаслідок ракетної атаки росіян 23 липня. Тепер їх не до 50-ти, а більше як 60. З них 28 – це пам’ятники архітектури.

Джерело: Одеська міськрада у Telegram

Деталі: За попередньою інформацією, внаслідок атаки 23 липня в Одесі пошкоджена 61 будівля та 146 квартир.

Міські комунальники зараз розбирають завали та розчищають дороги.

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Дослівно: "На постраждалих 28 пам’ятниках - об’єктах культурної спадщини актуються пошкодження.

Також комунальні служби актують пошкодження в квартирах одеситів для подальшого отримання ними матеріальної допомоги з міського бюджету.

Одесити можуть оформити і державну допомогу, через "Є-відновлення" додатку Дія".

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