Від удару по Одесі постраждали 28 пам’яток архітектури – міськрада
Понеділок, 24 липня 2023, 17:56
Одеська міська рада уточнила кількість пошкоджених будівель у місті внаслідок ракетної атаки росіян 23 липня. Тепер їх не до 50-ти, а більше як 60. З них 28 – це пам’ятники архітектури.
Джерело: Одеська міськрада у Telegram
Деталі: За попередньою інформацією, внаслідок атаки 23 липня в Одесі пошкоджена 61 будівля та 146 квартир.
Міські комунальники зараз розбирають завали та розчищають дороги.
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Дослівно: "На постраждалих 28 пам’ятниках - об’єктах культурної спадщини актуються пошкодження.
Також комунальні служби актують пошкодження в квартирах одеситів для подальшого отримання ними матеріальної допомоги з міського бюджету.
Одесити можуть оформити і державну допомогу, через "Є-відновлення" додатку Дія".
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Що передувало:
- В ніч на неділю росіяни обстріляли Одеську область з 19 ракет різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.
- Раніше повідомлялося, що внаслідок удару було пошкоджено майже 50 будинків, з яких 25 пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під захистом ЮНЕСКО.