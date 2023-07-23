Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Від удару по Одесі постраждала будівля консульства Греції й до 50 будинків – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 23 липня 2023, 21:32
Від удару по Одесі постраждала будівля консульства Греції й до 50 будинків – Зеленський
наслідки удару по Одесі 23 липня, фото з Telegram Олега Кіпера

Внаслідок російської ракетної атаки на Одесу в ніч на неділю пошкоджено майже 50 будинків, з яких 25 пам’яток архітектури, також постраждала будівля консульства Греції.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Загалом лише цієї ночі в Одесі майже 50 будинків були пошкоджені, з них 25 – пам’ятки архітектури. Історичний центр, світова спадщина, яку взяла під свій захист ЮНЕСКО.

Постраждала й будівля консульства Греції. Це вже друга консульська установа, яку зачепив російський терор".

Реклама:

Деталі: Зеленський нагадав, що від російського удару по Одесі 20 липня постраждало генеральне консульство Китаю.

Президент також розповів, що у вівтар Свято-Преображенского собору Одеси, який він назвав одним з найцінніших соборів України, влучила російська протикорабельна ракета Х-22.

"В 1936 році його (собор – ред.) розграбували й знищили більшовики. Вже у незалежній Україні собор був відновлений, і ось знову терористи намагаються його знищити", - сказав Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Він наголосив, що собор буде відновлено.

"Головне, що попри будь-які намагання зламати нашу державу і наших людей, ми чітко знаємо: у нас, в України, є майбутнє, бо ми захищаємо культуру і людяність. Росія ж цим своїм терором наближає тільки одне – свій демонтаж з історії", - підкреслив президент.

Він також уточнив, що внаслідок удару по Одесі в ніч на неділю одна людина загинула, 20 травмовані, серед них четверо дітей – 11, 12 років та двоє 17-річних.

Що передувало: В ніч на неділю росіяни обстріляли Одеську область з 19 ракет різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.

За попередньою інформацією повідомлялося, що цієї ночі було пошкоджено 25 пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під захистом ЮНЕСКО.

Теми: ОдесаГреціяЗеленськийракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Харлан про погрози росіян після скандалу – надсилали фото вбитих бійців та дзвонили

фотоУже 5 днів палає цінна степова частина на Джарилгачі – UNCG

Україна оголосила акваторії чорноморських портів РФ зоною воєнної загрози

Україна робить дипломатичний крок, щоб послабити Росію – NYT

У помічника нардепа Дубінського йдуть обшуки – джерело

Рада хоче штрафувати гонщиків у містах від 17 тисяч після розслідування УП

Усі новини...
Контрнаступ може зайти в глухий кут через брак зброї та підготовки – WSJ
Україна вже звільнила 50% захоплених РФ з лютого 2022 року територій – Блінкен
Блінкен: Мета Росії стерти Україну з карти світу давно провалилася
Зеленський анонсує нову допомогу від партнерів: Більше ППО й далекобійної зброї
Останні новини
15:27
WizzAir отримала попередження від Румунії після скасування 9 рейсів в один день
15:10
У США схвалили перші пігулки від післяпологової депресії
14:55
Данілов: Серпень став особливо вдалим для полювання українських дронів. Далі – більше!
14:53
Китай стає менш важливим ринком для німецьких експортерів – Reuters
14:50
Харлан про погрози росіян після скандалу – надсилали фото вбитих бійців та дзвонили
14:41
фотоУ Ройтлінгені випало до 30 см граду: на вулиці вивели снігоприбиральну техніку
14:27
Зсув ґрунту в Грузії: серед загиблих є українка
14:19
У Києві відкрили кримінальну справу через отруєння кошенят
14:16
відеоДБР затримало начальника одного з військкоматів Києва: підробка документів для ухилянтів
14:14
У Литві розпочались навчання з перевірки боєготовності Збройних сил
Усі новини...
Реклама: