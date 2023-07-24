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От удара по Одессе пострадали 28 памятников архитектуры – горсовет

Евгений КизиловПонедельник, 24 июля 2023, 17:56
От удара по Одессе пострадали 28 памятников архитектуры – горсовет
Разрушения в Одессе, фото горсовета

Одесский городской совет уточнил количество поврежденных зданий в городе в результате ракетной атаки россиян 23 июля. Теперь их не до 50-ти, а более 60. Из них 28 - это памятники архитектуры.

Источник: Одесский горсовет в Telegram

Детали: По предварительной информации, в результате атаки 23 июля в Одессе повреждено 61 здание и 146 квартир.

Городские коммунальщики сейчас разбирают завалы и расчищают дороги.

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Дословно: "На пострадавших 28 памятниках - объектах культурного наследия актируются повреждения.

Также коммунальные службы актируют повреждения в квартирах одесситов для дальнейшего получения ими материальной помощи из городского бюджета.

Одесситы могут оформить и государственную помощь, через "Е-восстановление" приложения "Дія".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • В ночь на воскресенье россияне обстреляли Одесскую область из 19 ракет разных типов, среди которых пять "Ониксов". Силы ПВО сбили 9 ракет.
  • Ранее сообщалось, что в результате удара было повреждено почти 50 домов, из которых 25 памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО.

Темы: Одессаобстрелархитектура
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