От удара по Одессе пострадали 28 памятников архитектуры – горсовет
Одесский городской совет уточнил количество поврежденных зданий в городе в результате ракетной атаки россиян 23 июля. Теперь их не до 50-ти, а более 60. Из них 28 - это памятники архитектуры.
Источник: Одесский горсовет в Telegram
Детали: По предварительной информации, в результате атаки 23 июля в Одессе повреждено 61 здание и 146 квартир.
Городские коммунальщики сейчас разбирают завалы и расчищают дороги.
Дословно: "На пострадавших 28 памятниках - объектах культурного наследия актируются повреждения.
Также коммунальные службы актируют повреждения в квартирах одесситов для дальнейшего получения ими материальной помощи из городского бюджета.
Одесситы могут оформить и государственную помощь, через "Е-восстановление" приложения "Дія".
Что предшествовало:
- В ночь на воскресенье россияне обстреляли Одесскую область из 19 ракет разных типов, среди которых пять "Ониксов". Силы ПВО сбили 9 ракет.
- Ранее сообщалось, что в результате удара было повреждено почти 50 домов, из которых 25 памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО.