От удара по Одессе пострадали 28 памятников архитектуры – горсовет

Одесский городской совет уточнил количество поврежденных зданий в городе в результате ракетной атаки россиян 23 июля. Теперь их не до 50-ти, а более 60. Из них 28 - это памятники архитектуры.

Источник: Одесский горсовет в Telegram

Детали: По предварительной информации, в результате атаки 23 июля в Одессе повреждено 61 здание и 146 квартир.

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Городские коммунальщики сейчас разбирают завалы и расчищают дороги.

Дословно: "На пострадавших 28 памятниках - объектах культурного наследия актируются повреждения.

Также коммунальные службы актируют повреждения в квартирах одесситов для дальнейшего получения ими материальной помощи из городского бюджета.

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Одесситы могут оформить и государственную помощь, через "Е-восстановление" приложения "Дія".

Что предшествовало: