США відреагували на заяву Лукашенка, який пригрозив Польщі "вагнерівцями"

У Державному департаменті заявили, що США захищатимуть територію НАТО, коментуючи слова самопроголошеного глави Білорусі Олександра Лукашенка, який заявив, що бойовики "ПВК Вагнер" нібито хочуть атакувати Польщу.

Джерело: речник Держдепу Метью Міллер, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Міллер наголосив, що США захищатимуть "кожен дюйм території НАТО".

При цьому речник Держдепу заявив, що слова Лукашенка – "це ще один із багатьох його безвідповідальних коментарів".

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Що цьому передувало: