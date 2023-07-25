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США відреагували на заяву Лукашенка, який пригрозив Польщі "вагнерівцями"

"Українська правда"Вівторок, 25 липня 2023, 01:39
США відреагували на заяву Лукашенка, який пригрозив Польщі вагнерівцями
ФОТО GETTY IMAGES

У Державному департаменті заявили, що США захищатимуть територію НАТО, коментуючи слова самопроголошеного глави Білорусі Олександра Лукашенка, який заявив, що бойовики "ПВК Вагнер" нібито хочуть атакувати Польщу.

Джерело: речник Держдепу Метью Міллер, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Міллер наголосив, що США захищатимуть "кожен дюйм території НАТО".

При цьому речник Держдепу заявив, що слова Лукашенка – "це ще один із багатьох його безвідповідальних коментарів".     

Що цьому передувало:

  • Олександр Лукашенко під час зустрічі з Володимиром Путіним заявив, що найманці "ПВК Вагнер" його "напружують", бо нібито хочуть вторгнутись у Польщу.
  • За оцінками Інституту вивчення війни, "вагнерівці", які переїхали у Білорусь, не є загрозою для України чи Польщі.

Теми: СШАЛукашенкоВагнерПольща
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