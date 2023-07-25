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США отреагировали на заявление Лукашенко, который пригрозил Польше "вагнеровцами"

"Украинская правда"Вторник, 25 июля 2023, 01:39
США отреагировали на заявление Лукашенко, который пригрозил Польше вагнеровцами
ФОТО GETTY IMAGES

В Государственном департаменте заявили, что США будут защищать территорию НАТО, комментируя слова самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко, который заявил, что боевики "ЧВК Вагнер" якобы хотят атаковать Польшу.

Источник: представитель Госдепа Мэтью Миллер, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Миллер отметил, что США будут защищать "каждый дюйм территории НАТО".

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При этом представитель Госдепа заявил, что слова Лукашенко – "это еще один из многих его безответственных комментариев".    

Что этому предшествовало:

  • Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что наемники "ЧВК Вагнер" его "напрягают", потому что якобы хотят вторгнуться в Польшу.
  • По оценкам Института изучения войны, "вагнеровцы", которые переехали в Беларусь, не являются угрозой для Украины или Польши.

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Темы: СШАЛукашенкоВагнерПольша
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