США отреагировали на заявление Лукашенко, который пригрозил Польше "вагнеровцами"

В Государственном департаменте заявили, что США будут защищать территорию НАТО, комментируя слова самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко, который заявил, что боевики "ЧВК Вагнер" якобы хотят атаковать Польшу.

Источник: представитель Госдепа Мэтью Миллер, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Миллер отметил, что США будут защищать "каждый дюйм территории НАТО".

При этом представитель Госдепа заявил, что слова Лукашенко – "это еще один из многих его безответственных комментариев".

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