На підступах до Києва працює ППО – КМВА
Вівторок, 25 липня 2023, 02:31
Російські окупанти намагаються атакувати Київ, на підступах до міста працюють сили протиповітряної оборони.
Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram
Пряма мова: "В області, на підступах до Києва, працює ППО.
Перебувайте в безпеці до відбою повітряної тривоги".
Деталі: У Києві та низці областей України вночі 25 липня оголошено повітряну тривогу, існує загроза застосування ворогом ударних безпілотників.