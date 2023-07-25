На підступах до Києва працює ППО – КМВА

ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ DEFENCE UA

Російські окупанти намагаються атакувати Київ, на підступах до міста працюють сили протиповітряної оборони.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "В області, на підступах до Києва, працює ППО.

Перебувайте в безпеці до відбою повітряної тривоги".

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Деталі: У Києві та низці областей України вночі 25 липня оголошено повітряну тривогу, існує загроза застосування ворогом ударних безпілотників.