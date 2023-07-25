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На подступах к Киеву работает ПВО – КГВА

"Украинская правда"Вторник, 25 июля 2023, 02:31
На подступах к Киеву работает ПВО – КГВА
ППО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА DEFENCE UA

Российские оккупанты пытаются атаковать Киев, на подступах к городу работают силы противовоздушной обороны.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "В области, на подступах к Киеву, работает ПВО.

Находитесь в безопасности до отбоя воздушной тревоги".

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Детали: В Киеве и ряде областей Украины ночью 25 июля объявлена воздушная тревога, существует угроза применения врагом ударных беспилотников.

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Темы: КиевПВОКиевская областьбеспилотники
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