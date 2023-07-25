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Це війна, яку розпочала РФ – Білий дім про атаку дронів на Москву

"Українська правда"Вівторок, 25 липня 2023, 03:22
Це війна, яку розпочала РФ – Білий дім про атаку дронів на Москву
Після атаки дронів на Москву позаду будівлі Міноборони РФ виднівся дим. ФОТО З TELEGRAM "ВЧК-ОГПУ"

В адміністрації Джо Байдена заявили, що атака безпілотників на Москву є наслідком війни, яку розв'язала РФ.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, яку цитує "Укрінформ"

Деталі: На прохання прокоментувати атаку дронів на центр Москви, речниця Білого дому заявила: "Це війна, яку розпочала Росія".

Карін Жан-П'єр наголосила, що впродовж всіх місяців війни РФ майже щодня завдає удари по цивільних об’єктах в Україні.

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"Росія бомбардувала порт в Одесі, вбивши і поранивши українських цивільних, зруйнувавши об’єкт історичної спадщини ЮНЕСКО, знищивши десятки тисяч тонн зерна, яке призначалося для інших країн по всьому світу", – заявила вона.

При цьому речниця адміністрації Байдена зазначила, що США не підтримують завдання ударів Україною по території РФ, нагадавши, що Крим є українською територією.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вночі 24 липня безпілотники атакували столицю РФ, пошкодивши будівлю поруч з Міністерством оборони РФ. Ще один дрон влучив у московський бізнес-центр.
  • За даними "УП", атака дронів на Москву була спецоперацією Головного управління розвідки МОУ.

Теми: СШАРосіябезпілотники
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