Це війна, яку розпочала РФ – Білий дім про атаку дронів на Москву

Після атаки дронів на Москву позаду будівлі Міноборони РФ виднівся дим. ФОТО З TELEGRAM "ВЧК-ОГПУ"

В адміністрації Джо Байдена заявили, що атака безпілотників на Москву є наслідком війни, яку розв'язала РФ.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, яку цитує "Укрінформ"

Деталі: На прохання прокоментувати атаку дронів на центр Москви, речниця Білого дому заявила: "Це війна, яку розпочала Росія".

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Карін Жан-П'єр наголосила, що впродовж всіх місяців війни РФ майже щодня завдає удари по цивільних об’єктах в Україні.

"Росія бомбардувала порт в Одесі, вбивши і поранивши українських цивільних, зруйнувавши об’єкт історичної спадщини ЮНЕСКО, знищивши десятки тисяч тонн зерна, яке призначалося для інших країн по всьому світу", – заявила вона.

При цьому речниця адміністрації Байдена зазначила, що США не підтримують завдання ударів Україною по території РФ, нагадавши, що Крим є українською територією.

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