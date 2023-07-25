Это война, которую начала РФ – Белый дом об атаке дронов на Москву

После атаки дронов на Москву позади здания Минобороны РФ виднелся дым. ФОТО ИЗ TELEGRAM "ВЧК-ОГПУ"

В администрации Джо Байдена заявили, что атака беспилотников на Москву является следствием войны, которую развязала РФ.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, которую цитирует "Укринформ"

Детали: На просьбу прокомментировать атаку дронов на центр Москвы, пресс-секретарь Белого дома заявила: "Это война, которую начала Россия".

Реклама:

Карин Жан-Пьер отметила, что на протяжении всех месяцев войны РФ почти ежедневно наносит удары по гражданским объектам в Украине.

"Россия бомбила порт в Одессе, убив и ранив украинских гражданских, разрушив объект исторического наследия ЮНЕСКО, уничтожив десятки тысяч тонн зерна, которое предназначалось для других стран по всему миру", – заявила она.

При этом пресс-секретарь администрации Байдена отметила, что США не поддерживают нанесение ударов Украиной по территории РФ, напомнив, что Крым является украинской территорией.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало: