Киевскую область атакуют вражеские беспилотники, работает ПВО – ОВА
Вторник, 25 июля 2023, 03:47
Силы противовоздушной обороны работают по российским беспилотникам, которые ночью 25 июля атакуют Киевскую область.
Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram
Дословно: "Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА. В регионе работает ПВО.
Придерживайтесь информационной гигиены – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников".
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Детали: В администрации призвали жителей области оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Ранее о работе ПВО на подступах к Киеву сообщили в КГВА.
НапомнимВ Киеве и ряде областей Украины ночью 25 июля объявлена воздушная тревога.
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