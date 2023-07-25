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Киевскую область атакуют вражеские беспилотники, работает ПВО – ОВА

"Украинская правда"Вторник, 25 июля 2023, 03:47
Киевскую область атакуют вражеские беспилотники, работает ПВО – ОВА
ППО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО FLICKR

Силы противовоздушной обороны работают по российским беспилотникам, которые ночью 25 июля атакуют Киевскую область.

Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram

Дословно: "Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА. В регионе работает ПВО.

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Детали: В администрации призвали жителей области оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Ранее о работе ПВО на подступах к Киеву сообщили в КГВА.

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НапомнимВ Киеве и ряде областей Украины ночью 25 июля объявлена воздушная тревога.

Темы: Киевская областьПВОбеспилотники
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