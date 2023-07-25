Навальний назвав терориста Стрєлкова "політичним в'язнем"

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого влада РФ запроторила у в'язницю, заявив, що арешт колишнього офіцера ФСБ лідера терористів "ДНР" Ігоря Стрєлкова (Гіркін) незаконний, і Стрєлков – політичний в'язень.

Джерело: Навальний у Telegram

Пряма мова: "Ігор Стрєлков затриманий незаконно. Доти, доки він залишається під вартою за цим безглуздим і очевидно політично вмотивованим звинуваченням, він є політичним в'язнем.

Раніше Стрєлков був засуджений судом Нідерландів у процесі, який, з моєї точки зору, відповідає принципу незалежності суду. У будь-якому разі факт убивства 298 пасажирів "Боїнга" має бути розслідуваний Росією, а всі винні - понести справедливе покарання. Сам Стрєлков не заперечує своєї участі в бойових діях в Україні в невизначеному статусі. Усе це теж має бути розслідувано й отримати справедливу оцінку суду.

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Але зараз Стрєлкова заарештовано не за звинуваченням у скоєнні справжнього злочину, а за фіктивною і сфабрикованою справою про екстремізм. Говорячи просто – за критику влади. А конкретно Шойгу і Путіна".

Деталі: Навальний заявив, що "Стрєлков став жертвою своєї власної влади" і не варто над цим зловтішатися, бо це "означає публічно підтримувати беззаконня".

Що передувало: 21 липня російський Міщанський суд заарештував до 18 вересня терориста і критика влади РФ Ігоря Стрєлкова (справжнє прізвище Гіркін) за обвинуваченням у "закликах до екстремізму".

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Стрєлков (Гіркін) станом на 23 липня перебував у двомісній камері СІЗО "Лефортово" у Москві. У нього є телевізор і холодильник, він уже скористався бібліотекою.

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