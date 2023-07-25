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Навальний назвав терориста Стрєлкова "політичним в'язнем"

Альона Мазуренко Вівторок, 25 липня 2023, 14:11
Навальний назвав терориста Стрєлкова політичним в'язнем

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого влада РФ запроторила у в'язницю, заявив, що арешт колишнього офіцера ФСБ лідера терористів "ДНР" Ігоря Стрєлкова (Гіркін) незаконний, і Стрєлков – політичний в'язень.

Джерело: Навальний у Telegram

Пряма мова: "Ігор Стрєлков затриманий незаконно. Доти, доки він залишається під вартою за цим безглуздим і очевидно політично вмотивованим звинуваченням, він є політичним в'язнем.

Раніше Стрєлков був засуджений судом Нідерландів у процесі, який, з моєї точки зору, відповідає принципу незалежності суду. У будь-якому разі факт убивства 298 пасажирів "Боїнга" має бути розслідуваний Росією, а всі винні - понести справедливе покарання. Сам Стрєлков не заперечує своєї участі в бойових діях в Україні в невизначеному статусі. Усе це теж має бути розслідувано й отримати справедливу оцінку суду.

Але зараз Стрєлкова заарештовано не за звинуваченням у скоєнні справжнього злочину, а за фіктивною і сфабрикованою справою про екстремізм. Говорячи просто – за критику влади. А конкретно Шойгу і Путіна".

Деталі: Навальний заявив, що "Стрєлков став жертвою своєї власної влади" і не варто над цим зловтішатися, бо це "означає публічно підтримувати беззаконня".

Що передувало: 21 липня російський Міщанський суд заарештував до 18 вересня терориста і критика влади РФ Ігоря Стрєлкова (справжнє прізвище Гіркін) за обвинуваченням у "закликах до екстремізму".

Стрєлков (Гіркін) станом на 23 липня перебував у двомісній камері СІЗО "Лефортово" у Москві. У нього є телевізор і холодильник, він уже скористався бібліотекою.

Нагадаємо: 

  • Навальний перебуває у виправній колонії № 6 у Володимирській області Росії. У березні минулого року його засудили до 9 років колонії у справі про шахрайство і неповагу до суду.
  • Справу за обвинуваченням в організації та фінансуванні екстремістської організації порушили в жовтні 2022 року. Навального звинуватили в пропаганді тероризму і в закликах до нього.
  • 26 квітня суд Москви почав засідання про обмеження часу, виділеного політику на ознайомлення зі 196 томами кримінальної справи про екстремізм проти нього. Суддя закрила процес. Як повідомляли ЗМІ, соратники опозиціонера говорили, що Навальному дали на ознайомлення з 700 аркушами матеріалів один день.
  • У квітні 2023 року Навальний заявив, що стосовно нього зі справи про екстремізм виділено нову справу за статтею про тероризм. За його словами, йому може загрожувати довічне ув’язнення.

Теми: НавальнийСтрєлковРосіявійна
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